Dünyanın Dengesini Değiştiren Birlik: BRICS Nedir ve Hangi Ülkeler Bloğa Üye?

21. yüzyılın en dikkat çekici ekonomik birliklerinden biri olan BRICS, hızla büyüyen ve dünya sahnesinde etkisini artıran beş ülkenin oluşturduğu bir koalisyon olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu birliğin içerisinde hangi ülkeler var ve ne amaçlıyorlar?

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