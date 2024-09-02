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Dünyanın Dengesini Değiştiren Birlik: BRICS Nedir ve Hangi Ülkeler Bloğa Üye?

Dünyanın Dengesini Değiştiren Birlik: BRICS Nedir ve Hangi Ülkeler Bloğa Üye?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
02.09.2024 - 16:32

21. yüzyılın en dikkat çekici ekonomik birliklerinden biri olan BRICS, hızla büyüyen ve dünya sahnesinde etkisini artıran beş ülkenin oluşturduğu bir koalisyon olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu birliğin içerisinde hangi ülkeler var ve ne amaçlıyorlar?

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BRICS’in kökeni, 2001 yılında Goldman Sachs’ta çalışan ekonomist Jim O'Neill’in, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in ekonomik potansiyelini vurgulamak amacıyla oluşturduğu ‘BRIC’ kısaltmasına dayanıyor.

BRICS’in kökeni, 2001 yılında Goldman Sachs’ta çalışan ekonomist Jim O'Neill’in, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in ekonomik potansiyelini vurgulamak amacıyla oluşturduğu ‘BRIC’ kısaltmasına dayanıyor.

O'Neill, bu ülkelerin 2050’ye kadar dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacağını öngörmüştü. Bu dört ülke, 2006 yılında resmi olarak bir araya gelerek BRIC’i oluşturdu ve 2010 yılında Güney Afrika’nın katılımıyla BRICS halini aldı.

Bu ülkelerin toplam nüfusu 3 milyar 240 milyon kişiye ulaşıyor ve ekonomik büyüklükleri dünya ekonomisinin yüzde 26’sını oluşturuyor.

Bu ülkelerin toplam nüfusu 3 milyar 240 milyon kişiye ulaşıyor ve ekonomik büyüklükleri dünya ekonomisinin yüzde 26’sını oluşturuyor.

BRICS’in kuruluş amacı, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumlarındaki yerleşmiş yapıyı değiştirmek ve gelişmekte olan ekonomilere daha fazla temsil ve söz hakkı verilmesini sağlamaktı.

Bu amaca ulaşmak için BRICS ülkeleri, 2014 yılında 250 milyar dolarlık sermaye ile Yeni Kalkınma Bankası’nı (NBD) kurdu.

Bu amaca ulaşmak için BRICS ülkeleri, 2014 yılında 250 milyar dolarlık sermaye ile Yeni Kalkınma Bankası’nı (NBD) kurdu.

Yeni Kalkınma Bankası’nın temel amacı, gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınma projelerine finansman sağlamak. Bankanın kurulması, BRICS ülkelerinin kendi ekonomik ve finansal gücünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BRICS sadece ekonomik bir platform olmanın ötesinde, aynı zamanda dünya siyasetinde de önemli bir rol oynuyor.

BRICS sadece ekonomik bir platform olmanın ötesinde, aynı zamanda dünya siyasetinde de önemli bir rol oynuyor.

Bu birlik, gelişmekte olan ülkelerin seslerini duyurabilmeleri ve küresel karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olabilmeleri için önemli bir zemin oluşturuyor.

Türkiye'nin BRICS'e başvurduğu haberini daha detaylı okumak isterseniz aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz:

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