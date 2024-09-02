Dünyanın Dengesini Değiştiren Birlik: BRICS Nedir ve Hangi Ülkeler Bloğa Üye?
Dünyanın Dengesini Değiştiren Birlik: BRICS Nedir ve Hangi Ülkeler Bloğa Üye?
21. yüzyılın en dikkat çekici ekonomik birliklerinden biri olan BRICS, hızla büyüyen ve dünya sahnesinde etkisini artıran beş ülkenin oluşturduğu bir koalisyon olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu birliğin içerisinde hangi ülkeler var ve ne amaçlıyorlar?
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BRICS’in kökeni, 2001 yılında Goldman Sachs’ta çalışan ekonomist Jim O'Neill’in, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in ekonomik potansiyelini vurgulamak amacıyla oluşturduğu ‘BRIC’ kısaltmasına dayanıyor.
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Bu ülkelerin toplam nüfusu 3 milyar 240 milyon kişiye ulaşıyor ve ekonomik büyüklükleri dünya ekonomisinin yüzde 26’sını oluşturuyor.
Bu amaca ulaşmak için BRICS ülkeleri, 2014 yılında 250 milyar dolarlık sermaye ile Yeni Kalkınma Bankası’nı (NBD) kurdu.
BRICS sadece ekonomik bir platform olmanın ötesinde, aynı zamanda dünya siyasetinde de önemli bir rol oynuyor.
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