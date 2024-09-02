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Türkiye, Katılım İçin BRICS'e Resmen Başvuru Yaptı

Türkiye, Katılım İçin BRICS'e Resmen Başvuru Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
02.09.2024 - 14:13

G20 karşısında bir oluşum olarak konumlandırılan BRICS için Türkiye'nin katılım ihtimali aralıklarla gündeme geliyor. Adını vermek istemeyen bir kaynak, Türkiye'nin katılım için başvuru yaptığını açıkladı.

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BRICS'te aktif olarak Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri üye olarak bulunuyor.

BRICS'te aktif olarak Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri üye olarak bulunuyor.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Türkiye de birkaç ay önce bu ülkelere katılmak için BRICS’e başvuruda bulundu.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Türkiye de birkaç ay önce bu ülkelere katılmak için BRICS’e başvuruda bulundu.

Türkiye'nin resmi başvurusunun değerlendireleceği BRICS’in genişleme kararı, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya’nın Kazan kentinde yapılacak zirvede ele alınacak. Malezya, Tayland ve Azerbaycan da BRICS’e katılmayı düşünen ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin resmi başvurusunun değerlendireleceği BRICS’in genişleme kararı, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya’nın Kazan kentinde yapılacak zirvede ele alınacak. Malezya, Tayland ve Azerbaycan da BRICS’e katılmayı düşünen ülkeler arasında yer alıyor.

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan bu grup, dünya ekonomisinde giderek artan etkileri ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirme amacıyla oluşturuldu. Gruba 2010 yılında Güney Afrika da katıldı. Daha sonra genişleme kararıyla üye sayısını artırdı.

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan bu grup, dünya ekonomisinde giderek artan etkileri ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirme amacıyla oluşturuldu. Gruba 2010 yılında Güney Afrika da katıldı. Daha sonra genişleme kararıyla üye sayısını artırdı.

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