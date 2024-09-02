'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' Diyen Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat Başlatıldı İddiaları Yalanlandı

Gazeteci Müyesser Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu'ndaki törende, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı eşliğinde kılıç çatan teğmenlerle ilgili idari tahkikat başlatıldığını iddia etti. MSB kısa sürede haberi yalanladı.