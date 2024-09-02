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'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' Diyen Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat Başlatıldı İddiaları Yalanlandı

'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' Diyen Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat Başlatıldı İddiaları Yalanlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
02.09.2024 - 13:53 Son Güncelleme: 02.09.2024 - 14:45

Gazeteci Müyesser Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu'ndaki törende, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı eşliğinde kılıç çatan teğmenlerle ilgili idari tahkikat başlatıldığını iddia etti. MSB kısa sürede haberi yalanladı.

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Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı. Yıldız sosyal medyadan duyurduğu haberde, teğmenlerin bugün okula çağrıldığını duyurdu.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı. Yıldız sosyal medyadan duyurduğu haberde, teğmenlerin bugün okula çağrıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende teğmenler kılıç çatmış, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atmıştı. Müyesser Yıldız, tahkikat sebebinin törenle ilgili değil, sosyal medya paylaşımları ile ilgili olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende teğmenler kılıç çatmış, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atmıştı. Müyesser Yıldız, tahkikat sebebinin törenle ilgili değil, sosyal medya paylaşımları ile ilgili olduğunu söyledi.

Kısa süre içinde Milli Savunma Bakanlığı konuya dair resmi bir açıklama yaparak, Müyesser Yıldız'ın haberini yalanladı.

Kısa süre içinde Milli Savunma Bakanlığı konuya dair resmi bir açıklama yaparak, Müyesser Yıldız'ın haberini yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya dair paylaşımı:

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya dair paylaşımı:
twitter.com

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