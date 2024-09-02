Yeni Akit Haber Müdürü Kara Harp Okulu Birincisi Ebru Eroğlu'yla "Tipe Bak, Tıfıl Teğmen" Diyerek Alay Etti!

Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say, kadınları hedef alan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Geçen yıl bir yangında hayatını kaybeden genç kadını 'başörtüsünü yozlaştırmak'la suçlayan Say, bu defa da Kara Harp Okulu dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nu hedef alan sözler kullandı.