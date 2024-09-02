Yeni Akit Haber Müdürü Kara Harp Okulu Birincisi Ebru Eroğlu'yla "Tipe Bak, Tıfıl Teğmen" Diyerek Alay Etti!
Yeni Akit Haber Müdürü Kara Harp Okulu Birincisi Ebru Eroğlu'yla "Tipe Bak, Tıfıl Teğmen" Diyerek Alay Etti!
Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say, kadınları hedef alan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Geçen yıl bir yangında hayatını kaybeden genç kadını 'başörtüsünü yozlaştırmak'la suçlayan Say, bu defa da Kara Harp Okulu dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nu hedef alan sözler kullandı.
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Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say, Mart 2023'te bir yangında hayatını kaybeden genç bir kadını 'başörtüsünü yozlaştırmak'la suçlamış ve şu paylaşımda bulunmuştu:
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Kamuoyunda büyük tepki çeken bu paylaşımdan sonra Zekeriya Say bu kez de Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu için tepki toplayan ifadeler kullandı.
X hesabından Eroğlu'nun Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Say, Eroğlu'nu hedef aldı.
Say, şunları söyledi: "Tipe bak! Gözleri resmen felfecir okuyor. 900 teğmeni kendine oyuncak etmesinden belli nasıl bir şey olduğu. Peygamber ocağında ne işi var bunun! TSK iç hizmet kanununda "laikliği korumak" gibi bir görev tanımı yokken, bu tıfıl teğmen durumdan vazife çıkarıyor."
Tarihte ilk defa TSK'da Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarını kadın öğrencilerin birincilikle bitirişinden hemen sonra gelen bu yorum, X kullanıcılarını adeta çileden çıkardı!
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Say'ın tepki toplayan paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:
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