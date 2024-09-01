1 Eylül Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
1 Eylül Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. İşte 1 Eylül Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 12 gün önce kaybolan Narin Güran'la ilgili aramalar sürüyor. Son olarak amcasının aracında DNA'sına rastlanan Narin'in annesi, Show Ana Haber'e konuştu. Acılı anne, amca ile ilgili ifadesini değiştirdiğini açıkladı.
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Uzun bir süredir Miami'de yaşayan, ünlü sinema sanatçısı Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba, Miami'deki evinde ölü bulundu.
Didem Arslan Yılmaz, yeni sezona diğer gündüz kuşağı programlarından erken başladı. Vazgeçme programında ele alınan konulardan biri de tüm Türkiye'nin merakla haber almak için beklediği Narin Güran dosyası oldu. Müge Anlı'nın dosyayı alıp almayacağının konuşmasının yayılmasının ardından Didem Arslan Yılmaz'dan göndermeli bir paylaşım geldi!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Kur’an kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları, 12. gününde komandoların desteğiyle devam ediyor.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı çıkışında saldırıya uğradı. İşçimen'in defalarca yumruklandığı anlar kameralara yansıdı.
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Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Van’da görev yapan üç jandarma görevlisi bir imamı önce darp, sonra gasp etti. Soruşturma genişleyince Van’da görev yapan Jandarma Astsubay G.K.’nin cinsel ilişki karşılığı parasını alamadığı bir imamı jandarma personeline dövdürdüğü ortaya çıktı.
Narin’i arama çalışmalarında her gün yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak amcası S.G.’nin arabasından alınan örneklerle Narin’in DNA’sı uyuştu ve amcanın telefonundaki tüm arama ve mesaj kayıtlarını sildiği ortaya çıktı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın mahallesinde birçok aile evine güvenlik kamerası yerleştirdi.
Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganı atmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi, atılan sloganları ‘darbe’ye bağladı!
Bu seneki Harp Okulları'nın mezuniyet törenine kadınlar damga vurdu. Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda devre birinciliğini İkra Kuyumcu aldı.
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