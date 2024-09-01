Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cem Küçük: “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz Muhaliflerin Kullandığı Dildir, Kabul Edilemez”

Cem Küçük: “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz Muhaliflerin Kullandığı Dildir, Kabul Edilemez”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.09.2024 - 10:05

Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganı atmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi, atılan sloganları ‘darbe’ye bağladı! 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulunda Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulunda Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.

Okuldan mezun olan teğmenler hep bir ağızdan ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganları atarak yemin etti.

Okuldan mezun olan teğmenler hep bir ağızdan ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganları atarak yemin etti.

İşte o görüntüler…

Bu görüntülere, hükümete yakınlığı ile bilinen Cem Küçük’ten ‘ilginç’ bir tepki geldi.

Bu görüntülere, hükümete yakınlığı ile bilinen Cem Küçük’ten ‘ilginç’ bir tepki geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Küçük, atılan bu sloganları ‘darbe’ konusuna bağladı ve ‘kabul edilemez, AK Parti gereken soruşturmayı ivedilikle yapmalıdır’ dedi.

Küçük, atılan bu sloganları ‘darbe’ konusuna bağladı ve ‘kabul edilemez, AK Parti gereken soruşturmayı ivedilikle yapmalıdır’ dedi.

İşte Cem Küçük’ün o sözleri:

İşte Cem Küçük’ün o sözleri:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
64
60
23
4
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın