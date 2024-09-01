Cem Küçük: “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz Muhaliflerin Kullandığı Dildir, Kabul Edilemez”
Cem Küçük: “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz Muhaliflerin Kullandığı Dildir, Kabul Edilemez”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulunda Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.
Okuldan mezun olan teğmenler hep bir ağızdan ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganları atarak yemin etti.
İşte o görüntüler…
Bu görüntülere, hükümete yakınlığı ile bilinen Cem Küçük’ten ‘ilginç’ bir tepki geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küçük, atılan bu sloganları ‘darbe’ konusuna bağladı ve ‘kabul edilemez, AK Parti gereken soruşturmayı ivedilikle yapmalıdır’ dedi.
İşte Cem Küçük’ün o sözleri:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın