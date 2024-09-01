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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katıldığı Törende Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' Sloganları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katıldığı Törende Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' Sloganları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.09.2024 - 08:46 Son Güncelleme: 01.09.2024 - 08:51

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etti.

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulunda Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulunda Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.

Okuldan mezun olan teğmenler hep bir ağızdan ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganları atarak yemin etti.

Okuldan mezun olan teğmenler hep bir ağızdan ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganları atarak yemin etti.

İŞTE O ANLAR...

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