TSK Tarihinde Bir İlk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarını Kadın Öğrenciler Birincilikle Bitirdi
TSK Tarihinde Bir İlk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarını Kadın Öğrenciler Birincilikle Bitirdi
Bu seneki Harp Okulları'nın mezuniyet törenine kadınlar damga vurdu.
Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda devre birinciliğini İkra Kuyumcu aldı.
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Harp okulu birincileri kadınlar, diplomalarını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Harp Okulu birincilerini tebrik etti.
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