Narin Güran Bulundu mu? Narin Soruşturmasında Yeni Bilgiler: Diyarbakır’da Kaybolan Narin 12 Gündür Aranıyor
Narin Güran Bulundu mu? Narin Soruşturmasında Yeni Bilgiler: Diyarbakır’da Kaybolan Narin 12 Gündür Aranıyor
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan, Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmalarında 12. gündeyiz.
Narin’i arama çalışmalarında her gün yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak amcası S.G.’nin arabasından alınan örneklerle Narin’in DNA’sı uyuştu ve amcanın telefonundaki tüm arama ve mesaj kayıtlarını sildiği ortaya çıktı.
İşte 12 gündür kayıp olan ve Diyarbakır’da aranan Narin Güran’ın soruşturmasındaki son bilgiler…
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8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu.
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21 Ağustos tarihinde Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan küçük kızdan o gün bugündür haber alınamıyor.
Küçük kızın son görüntülerinde, 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görülüyordu.
Arama çalışmaları devam ederken son detaylar da ortaya çıktı.
Gözaltına alınan amcası S.G.’nin aracından çıkan DNA örnekleriyle Narin’inki uydu!
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Ayrıca alınan bilgilere göre; Amca S.G., telefonundaki tüm yazışma ve arama kayıtlarının tamamını sildi.
Narin’i arama çalışmalarında bugün 12. gün. Tüm Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran’dan gelecek güzel bir haberi bekliyor…
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