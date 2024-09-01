Narin Güran Bulundu mu? Narin Soruşturmasında Yeni Bilgiler: Diyarbakır’da Kaybolan Narin 12 Gündür Aranıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan, Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmalarında 12. gündeyiz.

Narin’i arama çalışmalarında her gün yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak amcası S.G.’nin arabasından alınan örneklerle Narin’in DNA’sı uyuştu ve amcanın telefonundaki tüm arama ve mesaj kayıtlarını sildiği ortaya çıktı.

İşte 12 gündür kayıp olan ve Diyarbakır’da aranan Narin Güran’ın soruşturmasındaki son bilgiler…