Diyarbakır’da Kaybolan Narin’i Arama Sürecinde Yeni Detay: Amcası Telefonundaki Tüm Mesaj ve Aramaları Silmiş

Diyarbakır’da kaybolan ve 11 gündür arama çalışmaları devam eden Narin ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. HALK TV’de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.G.’nin telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı.