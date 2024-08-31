Diyarbakır’da Kaybolan Narin’i Arama Sürecinde Yeni Detay: Amcası Telefonundaki Tüm Mesaj ve Aramaları Silmiş
Diyarbakır’da Kaybolan Narin’i Arama Sürecinde Yeni Detay: Amcası Telefonundaki Tüm Mesaj ve Aramaları Silmiş
Diyarbakır’da kaybolan ve 11 gündür arama çalışmaları devam eden Narin ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. HALK TV’de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.G.’nin telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı.
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Diyarbakır'da kaybolan Narin'e ilişkin soruşturma sürüyor. Bugün gözaltına alınan amca S.G hakkında skandal bir gelişme ortaya çıktı.
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Halk TV’de yer alan habere göre; Bugün amcası S.G. gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmada amca S.G.'nin telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı.
Gün içerisinde gözaltına alınan amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Emniyet ekipleri soruşturma boyunca süreci detaylı incelemeye devam ediyor.
Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.
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