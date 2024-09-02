Diyarbakır’da Kaybolan Narin Güran’ın Amcasının İfadesi Ortaya Çıktı

21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın gözaltındaki amcası S. G.'nin ifadesine DW Türkçe’den Alican Uludağ ulaştı.

Amca G., küçük kızın babasına 'Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın' dediği iddiasını reddetti. Sorgu sırasında S. G.'ye küçük kızın kaybolduğu 21 Ağustos günü saat 14:33'ten sonra aracının PTS kayıtlarının kesildiği iddiası soruldu. Tarlalarında çalışan Atasoy ailesinin çocuklarını Uzunbahçe köyüne götürdüğünü, daha sonra köyde bulunan Ramazan Atasoy birlikte tarlaya geri döndüğünü iddia eden Güran, köye gittiğinde Mehmet Selim Atasoy'un eşinin kendisine su ikram ettiğini ve orada araçta onların küçük kızları ile oynadığını savundu.