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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Diyarbakır’da Kaybolan Narin Hakkında Açıklama: Kan Örnekleri Eşleşti!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Diyarbakır’da Kaybolan Narin Hakkında Açıklama: Kan Örnekleri Eşleşti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.09.2024 - 20:34 Son Güncelleme: 02.09.2024 - 21:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 21 Ağustos tarihinde Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin hakkında açıklama yaptı: 

“Narin’e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı. Narin'in amcası gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin’in canlı olarak bulunması.”

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 8 yaşındaki Narin Güran hakkındaki açıklamaları:

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