Narin Güran'ın Tutuklanan Amcasının Avukatından Açıklama: "Bu Tutuklama Hukuka Aykırıdır"

Diyarbakır'da kaybolan ve günlerdir bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası S.G. “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklandı.

S.G.'nin avukatı yaptığı açıklamada Narin’e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.