Narin Güran'ın Tutuklanan Amcasının Avukatından Açıklama: "Bu Tutuklama Hukuka Aykırıdır"
Narin Güran'ın Tutuklanan Amcasının Avukatından Açıklama: "Bu Tutuklama Hukuka Aykırıdır"
Diyarbakır'da kaybolan ve günlerdir bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası S.G. “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklandı.
S.G.'nin avukatı yaptığı açıklamada Narin’e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 13 gündür arama çalışmaları sürdürülen Narin Güran'a ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan S. G. Tutuklandı. Tutuklama kararı sonrasında Narin’in amcasının avukatından bir açıklama geldi.
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Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran’ın, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanması üzerine Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, yazılı açıklamasında ortada Narin’e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Avukat Seda Toğrul’un açıklamaları şu şekilde: “Müvekkilim Salim Güran’ın tutuklanmasına dayanak delil araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterilmiştir. Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir.”
“Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin’e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur.”
“Bu maddi gerçek gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında muhakkak açığa çıkacaktır. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz.”
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