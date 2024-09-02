Herkesin Gözü Kulağı Ondaydı: Müge Anlı Kayıp Narin ile İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı!
Herkesin Gözü Kulağı Ondaydı: Müge Anlı Kayıp Narin ile İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı!
Kaynak: https://www.atv.com.tr/muge-anli-ile-...
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin ile ilgili herkesin gözü kulağı bugün ekranlara geri dönen Müge Anlı'daydı. Anlı'dan Narin'in kaybı ile ilgili ilk açıklama geldi.
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin, Türkiye'yi yasa boğdu. Herkes küçük kızın sağ salim bulunmasını beklerken bugün Müge Anlı'dan açıklama duymak istedi.
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Sezon arasından sonra ekranlara dönen Müge Anlı'nın konuyu işleyip işlemeyeceği merak konusu oldu.
Anlı, bugün yayın öncesi konuk olduğu Kahvaltı Haberleri'nde kaybıyla Türkiye'nin gündemine oturan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında açıklama yaptı.
Anlı, "Biliyorum herkes Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım..." dedi.
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