Diyarbakır'da Kaybolan Narin'i Arama Çalışmaları Sürüyor: Komandolar Arazide Elbise ve Bez Parçaları Buldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 12’nci gününde komandoların desteğiyle sürüyor.

DHA'da yer alan habere göre; Arazide bulunan elbise ve bez parçası gibi ürünler delil olarak alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Narin’in gözaltındaki amcası S.G.’nin işlemleri de devam ediyor.