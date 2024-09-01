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Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Köyünde Güvenlik Kamerası Hareketliliği!

Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Köyünde Güvenlik Kamerası Hareketliliği!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.09.2024 - 13:12 Son Güncelleme: 01.09.2024 - 14:04

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın mahallesinde birçok aile evine güvenlik kamerası yerleştirdi. 

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan 11 gündür haber alınamıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan 11 gündür haber alınamıyor.

Türkiye'nin gözünü çevirdiği olayla ilgili arama çalışmaları devam ederken Narin'in kaybolduğu köyde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Türkiye'nin gözünü çevirdiği olayla ilgili arama çalışmaları devam ederken Narin'in kaybolduğu köyde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Olay sonrası kendi çocukları için de endişelenmeye başlayan birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı.

Olay sonrası kendi çocukları için de endişelenmeye başlayan birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı.

Mahallede birçok noktada güvenlik kameraları görülmeye başlandı.

Mahallede birçok noktada güvenlik kameraları görülmeye başlandı.

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