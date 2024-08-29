Kayıp Narin Güran Ağabeyinin Kolundaki Diş İzleri İçin Sonuç Çıktı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 9 gündür haber yok. Soruşturmayla ilgili Narin Güran'ın ağabeyi E.G.'nin kolunda ısırık izleri bulunmuş ve E.G gözaltına alınmıştı.

NTV'nin aktardığına göre, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen E.G'nin kolundaki ısırık izlerine DNA tespiti yapıldı ancak izlerin Narin'e ait olup olmadığı tam olarak tespit edilemedi. 18 yaşındaki ağabey, İstanbul'dan yeniden Diyarbakır'a götürüldü.

Kaynak: NTV

A Haber ise Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapının ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmediğini yazdı.

Kaynak: A Haber