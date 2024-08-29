Kayıp Narin Güran Ağabeyinin Kolundaki Diş İzleri İçin Sonuç Çıktı!
Kayıp Narin Güran Ağabeyinin Kolundaki Diş İzleri İçin Sonuç Çıktı!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 9 gündür haber yok. Soruşturmayla ilgili Narin Güran'ın ağabeyi E.G.'nin kolunda ısırık izleri bulunmuş ve E.G gözaltına alınmıştı.
NTV'nin aktardığına göre, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen E.G'nin kolundaki ısırık izlerine DNA tespiti yapıldı ancak izlerin Narin'e ait olup olmadığı tam olarak tespit edilemedi. 18 yaşındaki ağabey, İstanbul'dan yeniden Diyarbakır'a götürüldü.
Kaynak: NTV
A Haber ise Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapının ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmediğini yazdı.
Kaynak: A Haber
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 9 gündür haber yok.
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Türkiye'nin gözünü çevirdiği olayla ilgili başlatılan soruşturmada Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi E.G. gözaltına alınmıştı. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.
NTV'nin aktardığına göre, ağabeyin kolundaki ısırık izine burada DNA testi yapıldı fakat kesin bir bulguya varılamadı. 18 yaşındaki ağabey, İstanbul'dan yeniden Diyarbakır'a götürüldü.
A Haber ise Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapının ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmediğini yazdı.
Sanatçı Haluk Levent ise Adli Tıp Raporu'nun sonuçlarının çıktığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını yazdı 👇
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Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den de Adli Tıp Raporu'nun çıktığı yönündeki haberler için benzer bir paylaşım geldi 👇
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