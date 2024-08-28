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15 Yaşındaki Kız Duş Alırken Alt Kata Düşmüştü: Fatih'teki Bina İçin Karar Verildi!

15 Yaşındaki Kız Duş Alırken Alt Kata Düşmüştü: Fatih'teki Bina İçin Karar Verildi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 17:32

Fatih'te 50 yıllık bir binanın 4. katında meydana gelen çökme sonucu 15 yaşındaki bir genç kız, evinden alt kata düşerek yaralanmıştı. Bina bugün zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken 35 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerden 10'u gidecek yeri olmadığı için İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından otellere yerleştirildi. 

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Olay, dün 21.30 sıralarında Fatih Nişanca Mahallesi Alişan Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın içinde yaşanmıştı.

Olay, dün 21.30 sıralarında Fatih Nişanca Mahallesi Alişan Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın içinde yaşanmıştı.

Olayda E.M. isimli 15 yaşındaki genç kız, duş aldığı esnada evinden alt kata düşerek yaralanmıştı. Yaralı kız, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Olayda E.M. isimli 15 yaşındaki genç kız, duş aldığı esnada evinden alt kata düşerek yaralanmıştı. Yaralı kız, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralı genç kızın babası Musa Maden olayla ilgili şunları anlatmıştı: 👇

Yaralı genç kızın babası Musa Maden olayla ilgili şunları anlatmıştı: 👇

'Ailem dışarı çıktı, sonrasında kızım banyoya girdi. Banyoya girdikten sonra kıyamet koptu. Sonra baktım, kızım düşmüş yerde. 

Ne olduğunu bilmiyorum, bina yıkıldı zannettim. Atladım, aşağı aldım kızımı. 

Zaten 2-3 gün öncesinden söyledik banyoda, tuvalet ile ilgili sıkıntı var diye; 'tamam, hallederiz' dediler. En son başımıza geldi yani. 

Bina eskiydi, arkası sallanıyordu. Tren geçerken bile sallanıyordu. 

Şu an kızımı hastanede bıraktım, geldim. Çağırdılar beni, merak ediyorum kızımı, hastaneye gideceğim.”

Olay yerinden görüntüler 👇

Olay sonrası bugün çöken bina ve yanında bulunan 2 bina tedbir amacıyla boşaltılırken bina girişleri ekipler tarafından mühürlendi.

Olay sonrası bugün çöken bina ve yanında bulunan 2 bina tedbir amacıyla boşaltılırken bina girişleri ekipler tarafından mühürlendi.

3 binadan toplam 35 kişi tahliye edilirken, aralarından 10 kişi İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından uygun otellere yerleştirildi.

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