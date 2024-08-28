15 Yaşındaki Kız Duş Alırken Alt Kata Düşmüştü: Fatih'teki Bina İçin Karar Verildi!
15 Yaşındaki Kız Duş Alırken Alt Kata Düşmüştü: Fatih'teki Bina İçin Karar Verildi!
Fatih'te 50 yıllık bir binanın 4. katında meydana gelen çökme sonucu 15 yaşındaki bir genç kız, evinden alt kata düşerek yaralanmıştı. Bina bugün zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken 35 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerden 10'u gidecek yeri olmadığı için İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından otellere yerleştirildi.
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Olay, dün 21.30 sıralarında Fatih Nişanca Mahallesi Alişan Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın içinde yaşanmıştı.
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Olayda E.M. isimli 15 yaşındaki genç kız, duş aldığı esnada evinden alt kata düşerek yaralanmıştı. Yaralı kız, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Yaralı genç kızın babası Musa Maden olayla ilgili şunları anlatmıştı: 👇
Olay yerinden görüntüler 👇
Olay sonrası bugün çöken bina ve yanında bulunan 2 bina tedbir amacıyla boşaltılırken bina girişleri ekipler tarafından mühürlendi.
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