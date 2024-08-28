15 Yaşındaki Kız Duş Alırken Alt Kata Düşmüştü: Fatih'teki Bina İçin Karar Verildi!

'Ailem dışarı çıktı, sonrasında kızım banyoya girdi. Banyoya girdikten sonra kıyamet koptu. Sonra baktım, kızım düşmüş yerde.

Ne olduğunu bilmiyorum, bina yıkıldı zannettim. Atladım, aşağı aldım kızımı.

Zaten 2-3 gün öncesinden söyledik banyoda, tuvalet ile ilgili sıkıntı var diye; 'tamam, hallederiz' dediler. En son başımıza geldi yani.

Bina eskiydi, arkası sallanıyordu. Tren geçerken bile sallanıyordu.

Şu an kızımı hastanede bıraktım, geldim. Çağırdılar beni, merak ediyorum kızımı, hastaneye gideceğim.”