Kübra dizisinde birlikte rol alan Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftlerden. Son olarak Etiler’de birlikte görüntülenen ikilinin aralık ayında yurt dışında evleneceği öne sürülmüş, Malbora’nın hamile olduğu da iddia edilmişti. Bir etkinlik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, iki söylentiye de açıklık getirdi.

Kaynak: TV100