Aralık Ayında Çağatay Ulusoy'la Evlenecekleri İddiasına Aslıhan Malbora'dan Yanıt Geldi
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Kübra dizisinde birlikte rol alan Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftlerden. Son olarak Etiler’de birlikte görüntülenen ikilinin aralık ayında yurt dışında evleneceği öne sürülmüş, Malbora’nın hamile olduğu da iddia edilmişti. Bir etkinlik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, iki söylentiye de açıklık getirdi.
Kaynak: TV100
Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy, Kübra dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti.
Yurt dışında evlenecekleri iddiasına “Evlenmiyorum” diye karşılık verdi.
Hamilelik söylentisini de yalanladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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