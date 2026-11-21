Ferdi Tayfur, Serdar Ortaç’a Tokat Attı mı? Olayın Detaylarını Anlatıyoruz!
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Ferdi Tayfur ile Serdar Ortaç, 1995’te İzmir Fuarı’nda aynı gazino programında sahneye çıkmıştı. Ancak o programdan geriye şarkılardan çok, kuliste yaşandığı öne sürülen bir tokat kalmıştı. İddiayı duyan gazeteciler, iki sanatçıya da Almanya turnesinde aynı soruyu sormuştu. Gelin, yıllar sonra Erol Köse’nin de dahil olduğu bu magazin hikayesine arşivdeki ifadelerle dönelim.
Her şey İzmir Fuarı’nda aynı gazino programına çıkmalarıyla başlamıştı.
Ferdi Tayfur, “Tokatı hak etmişti ama atmadım” demişti.
Serdar Ortaç önce fotoğraf çektirmek istememiş, sonra Tayfur’la el sıkışmıştı.
Yıllar sonra Erol Köse, tokat iddiasını yeniden gündeme getirmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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