Gazeteciler önce Ferdi Tayfur’a mikrofon uzatmıştı. Tayfur ise tokat iddiasına cevap vermeden önce turnede neden farklı otellerde kaldıklarını anlatmıştı. Orkestrasının kaldığı oteli tercih ettiğini, ekibi oradayken daha lüks bir otele gitmeyeceğini söylemişti. Ortaç’ın ise Maritim Otel’de kaldığını belirtmişti.

Dönemin haberine göre Tayfur, Ortaç’ın “Dayak olayı olsaydı Türkiye’ye dönerdim” sözünü de duymuştu. Buna, “Dönseydi de kimse farkına varmazdı” diye karşılık vermişti. Tokat sorusuna verdiği cevap ise yıllar sonra bile hatırlanacak kadar sertti:

“Allahım’a tokatı hak etmişti ama atmadım.”

Tayfur, Ortaç’ın gençliğine değinmiş ve çevresine karşı daha dikkatli davranması gerektiğini düşündüğünü de söylemişti. Tokat attığı iddiasını reddederken Ortaç’a yönelik eleştirisini açıkça dile getirmişti.