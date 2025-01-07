Ferdi Tayfur'un Serdar Ortaç'ı Tokatlamasıyla İlgili Olayın Detaylı Anatomisi

'Serdar olayında önce başka bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ben bu oteldeyim, orkestram burada çünkü. Onlar buradayken ben lüks otele gidemem. Film çekerken de bu böyleydi. Onlar nerde, ben orda. Serdar Bey başka bir otelde. O Maritim Otel'de kalıyor. Ben ekibimi terk etmem. Serdar Bey 'Dayak olayı olsaydı Türkiye'ye dönerdim' demiş. Dönseydi de kimse farkına varmazdı.'

(gülümseyerek)

'Bakın şunu söyleyebilirim ki, Allahım'a tokatı hak etmişti ama atmadım. Bence herkes yerini bilmeli. Serdar Bey çok genç, bu yüzden şımarabilir ama bunu çevreye yansıtmamalı'