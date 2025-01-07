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Ferdi Tayfur'un Serdar Ortaç'ı Tokatlamasıyla İlgili Olayın Detaylı Anatomisi

Ferdi Tayfur'un Serdar Ortaç'ı Tokatlamasıyla İlgili Olayın Detaylı Anatomisi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
07.01.2025 - 13:32 Son Güncelleme: 07.01.2025 - 13:38

Ferdi Tayfur'un ardından eski magazin haberleri de arşivlerden çıkmaya başladı. Bunların en dikkat çekici olanlarından biri ise Serdar Ortaç ile yaşanan tokat olayı. Haber yıllarca magazin gündeminde konuşuldu ama ne oldu nasıl oldu, herkes bilmiyor. Biz o haberin detaylarını araştırdık. Buyurun içeriğimize 👇

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Ferdi Tayfur'un ardından arşivlerden çıkan tozlu haberler gündemde yerini almaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de 90'lı yılların başında yaşanan bir tokat iddası.

Ferdi Tayfur'un ardından arşivlerden çıkan tozlu haberler gündemde yerini almaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de 90'lı yılların başında yaşanan bir tokat iddası.

O yıllarda "Karabiberim" şarkısıyla ülkede pop müzik sektörünü domine eden Serdar Ortaç, piyasanın en aranan şarkıcılarından biriydi. Çoğu mekan sahibi onu sahneye çıkartmak için yarışa giriyordu.

O yıllarda "Karabiberim" şarkısıyla ülkede pop müzik sektörünü domine eden Serdar Ortaç, piyasanın en aranan şarkıcılarından biriydi. Çoğu mekan sahibi onu sahneye çıkartmak için yarışa giriyordu.

İzmir Fuarı ise dönemin en ünlü, halk tarafından en çok istenen şarkıcılarını gazinolarında ağırlıyordu. Böyle bir turnede Serdar Ortaç, Ferdi Tayfur'un alt kadrosunda yer almıştı.

İzmir Fuarı ise dönemin en ünlü, halk tarafından en çok istenen şarkıcılarını gazinolarında ağırlıyordu. Böyle bir turnede Serdar Ortaç, Ferdi Tayfur'un alt kadrosunda yer almıştı.

Gazino programı bitmişti bitmesine ama bir magazin gündeminde bir dedikodu aldı başını gitti. İddiaya göre Ferdi Tayfur, Serdar Ortaç'ı tokatlamış, hatta dövmüştü.

Gazino programı bitmişti bitmesine ama bir magazin gündeminde bir dedikodu aldı başını gitti. İddiaya göre Ferdi Tayfur, Serdar Ortaç'ı tokatlamış, hatta dövmüştü.

Bu iddialar her yerde dolaşmaya başlayınca gazeteciler bir Almanya turnesinde her iki sanatçıyı da yakalayıp dedikoduların aslını astarını sordular. Konu önce Ferdi Tayfur'a soruldu.

Bu iddialar her yerde dolaşmaya başlayınca gazeteciler bir Almanya turnesinde her iki sanatçıyı da yakalayıp dedikoduların aslını astarını sordular. Konu önce Ferdi Tayfur'a soruldu.

'Serdar olayında önce başka bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ben bu oteldeyim, orkestram burada çünkü. Onlar buradayken ben lüks otele gidemem. Film çekerken de bu böyleydi. Onlar nerde, ben orda. Serdar Bey başka bir otelde. O Maritim Otel'de kalıyor. Ben ekibimi terk etmem. Serdar Bey 'Dayak olayı olsaydı Türkiye'ye dönerdim' demiş. Dönseydi de kimse farkına varmazdı.'

(gülümseyerek)

'Bakın şunu söyleyebilirim ki, Allahım'a tokatı hak etmişti ama atmadım. Bence herkes yerini bilmeli. Serdar Bey çok genç, bu yüzden şımarabilir ama bunu çevreye yansıtmamalı'

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Cevap sırası Serdar Ortaç'a geldiğinde aynı gazetecilere şu açıklamayı yaptı genç sanatçı:

Cevap sırası Serdar Ortaç'a geldiğinde aynı gazetecilere şu açıklamayı yaptı genç sanatçı:

'Türkiye'de herkes Ferdi Tayfur'un beni nasıl tokatladığını konuşuyormuş. İşe bakın ya! Daha önce bir bayana dövdürdüler, şimdi de Ferdi Tayfur'a. Bu dedikoducular benden ne istiyorlar? Neden olmamış şeyleri kafalarına göre uydurup ortaya atıyorlar? Serdar Ortaç meyve veren bir ağaç. Ve pek çok kişi bu nedenle taşa tutuyor beni. Ama bu arada yaralandığım, acı çektiğim kimsenin umrunda değil.

Gazeteciler daha sonra ikiliyi yan yana getirip fotoğraf çektirmek istiyor. Serdar Ortaç önce "İstemiyorum, yanına gitmem" demişti. Daha sonra ikna olan Ortaç, Ferdi Tayfur'la el sıkışıp bu görüntüyü verdi. Serdar Ortaç ünlü arabeskçinin yanından ayrıldıktan sonra ise gazetecilere şunları söyledi:

Gazeteciler daha sonra ikiliyi yan yana getirip fotoğraf çektirmek istiyor. Serdar Ortaç önce "İstemiyorum, yanına gitmem" demişti. Daha sonra ikna olan Ortaç, Ferdi Tayfur'la el sıkışıp bu görüntüyü verdi. Serdar Ortaç ünlü arabeskçinin yanından ayrıldıktan sonra ise gazetecilere şunları söyledi:

'Değil Ferdi Tayfur, feriştahı gelse bana fiske atamaz fiske!'

Bu olayın gerçek olup olmadığı yıllarca tartışıldı. Ancak 2011 yılında Erol Köse katıldığı bir magazin programında tokat olayının gerçek olduğunu iddia etti.

Bu olayın gerçek olup olmadığı yıllarca tartışıldı. Ancak 2011 yılında Erol Köse katıldığı bir magazin programında tokat olayının gerçek olduğunu iddia etti.

1995 yılında Sabah Gazetesi'nde yer alan o haberin görseli de işte burada

1995 yılında Sabah Gazetesi'nde yer alan o haberin görseli de işte burada

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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