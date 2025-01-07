Ferdi Tayfur'un Serdar Ortaç'ı Tokatlamasıyla İlgili Olayın Detaylı Anatomisi
Ferdi Tayfur'un Serdar Ortaç'ı Tokatlamasıyla İlgili Olayın Detaylı Anatomisi
Ferdi Tayfur'un ardından eski magazin haberleri de arşivlerden çıkmaya başladı. Bunların en dikkat çekici olanlarından biri ise Serdar Ortaç ile yaşanan tokat olayı. Haber yıllarca magazin gündeminde konuşuldu ama ne oldu nasıl oldu, herkes bilmiyor. Biz o haberin detaylarını araştırdık. Buyurun içeriğimize 👇
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Ferdi Tayfur'un ardından arşivlerden çıkan tozlu haberler gündemde yerini almaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de 90'lı yılların başında yaşanan bir tokat iddası.
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O yıllarda "Karabiberim" şarkısıyla ülkede pop müzik sektörünü domine eden Serdar Ortaç, piyasanın en aranan şarkıcılarından biriydi. Çoğu mekan sahibi onu sahneye çıkartmak için yarışa giriyordu.
İzmir Fuarı ise dönemin en ünlü, halk tarafından en çok istenen şarkıcılarını gazinolarında ağırlıyordu. Böyle bir turnede Serdar Ortaç, Ferdi Tayfur'un alt kadrosunda yer almıştı.
Gazino programı bitmişti bitmesine ama bir magazin gündeminde bir dedikodu aldı başını gitti. İddiaya göre Ferdi Tayfur, Serdar Ortaç'ı tokatlamış, hatta dövmüştü.
Bu iddialar her yerde dolaşmaya başlayınca gazeteciler bir Almanya turnesinde her iki sanatçıyı da yakalayıp dedikoduların aslını astarını sordular. Konu önce Ferdi Tayfur'a soruldu.
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Cevap sırası Serdar Ortaç'a geldiğinde aynı gazetecilere şu açıklamayı yaptı genç sanatçı:
Gazeteciler daha sonra ikiliyi yan yana getirip fotoğraf çektirmek istiyor. Serdar Ortaç önce "İstemiyorum, yanına gitmem" demişti. Daha sonra ikna olan Ortaç, Ferdi Tayfur'la el sıkışıp bu görüntüyü verdi. Serdar Ortaç ünlü arabeskçinin yanından ayrıldıktan sonra ise gazetecilere şunları söyledi:
Bu olayın gerçek olup olmadığı yıllarca tartışıldı. Ancak 2011 yılında Erol Köse katıldığı bir magazin programında tokat olayının gerçek olduğunu iddia etti.
1995 yılında Sabah Gazetesi'nde yer alan o haberin görseli de işte burada
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