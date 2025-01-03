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Ferdi Tayfur'un Ölümünden Kısa Bir Süre Önce Paylaştığı Vasiyeti Ortaya Çıktı

Ferdi Tayfur'un Ölümünden Kısa Bir Süre Önce Paylaştığı Vasiyeti Ortaya Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
03.01.2025 - 09:55 Son Güncelleme: 03.01.2025 - 10:00

Arabesk müziğin en başarılı isimlerinden Ferdi Tayfur dün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçının ölmeden önce söylediği sözleri ise vasiyet olarak adlandırıldı. Bakın Tayfur ölümünden önce neler söylemiş?

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Arabeskin en önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, dün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Arabeskin en önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, dün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcının ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, hastanenin önü, hayranlarının oluşturduğu bir insan seline görüntüsüne büründü.

Ünlü şarkıcının ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, hastanenin önü, hayranlarının oluşturduğu bir insan seline görüntüsüne büründü.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda vasiyet olarak şu sözleri söylemişti 👇

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda vasiyet olarak şu sözleri söylemişti 👇

'Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım.'

Tayfur'un şarkılarından dijital platformlarda ve dizi-sinemada yayınlanmasından elde edilen gelir, yasal varisleri arasında paylaştırılacak.

Tayfur'un şarkılarından dijital platformlarda ve dizi-sinemada yayınlanmasından elde edilen gelir, yasal varisleri arasında paylaştırılacak.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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