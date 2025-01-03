Ferdi Tayfur'un Ölümünden Kısa Bir Süre Önce Paylaştığı Vasiyeti Ortaya Çıktı
Ferdi Tayfur'un Ölümünden Kısa Bir Süre Önce Paylaştığı Vasiyeti Ortaya Çıktı
Arabesk müziğin en başarılı isimlerinden Ferdi Tayfur dün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçının ölmeden önce söylediği sözleri ise vasiyet olarak adlandırıldı. Bakın Tayfur ölümünden önce neler söylemiş?
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Arabeskin en önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, dün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Ünlü şarkıcının ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, hastanenin önü, hayranlarının oluşturduğu bir insan seline görüntüsüne büründü.
Ünlü sanatçı, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda vasiyet olarak şu sözleri söylemişti 👇
Tayfur'un şarkılarından dijital platformlarda ve dizi-sinemada yayınlanmasından elde edilen gelir, yasal varisleri arasında paylaştırılacak.
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