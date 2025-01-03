Ferdi Tayfur "Bana Büyük Yük Oluyor" Diyerek Anlatmış: Vefat Eden Ferdi Tayfur Ölmeden Önce Dolandırılmış!
Ferdi Tayfur "Bana Büyük Yük Oluyor" Diyerek Anlatmış: Vefat Eden Ferdi Tayfur Ölmeden Önce Dolandırılmış!
79 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefası herkesi yasa boğdu. Ünlü isimlerden taziye mesajları yağarken Antalya’da vefat ettiği hastanenin önünde ise sevenleri büyük kalabalık oluşturdu.
Ferdi Tayfur’un vefatı sonrasında yaşadığı üzüntüyü anlatmak için canlı yayına bağlanan Hakkı Bulut ise usta sanatçının vefatından kısa bir süre önce yaşadığı talihsiz olayı ve bu olayın kendisine çok büyük yük olduğunu açıkladı.
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79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından birçok isimden taziye mesajları geldi. Ünlüler sosyal medya hesapları ve televizyonlardan mesajlar verirken sevenleri de vefat ettiği hastanenin kapısında toplandı.
TGRT Haber'de canlı yayına katılan sanatçı Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur'un vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü ve Tayfur'un son dönemde kendisine aktardığı büyük derdini açıkladı.
Ferdi Tayfur'un vefatından kısa bir süre önce kendisi ile bir araya geldiğini belirten Bulut şunları söyledi:
"Son karşılaştığımızda sarıldık sohbet ettik ve beraber bir cenazeye gittik. Orada bir derdinden bahsetti. Müteahhitlik işine girdim, yaptırdığım daireleri yapan kişi kendi üzerine geçirdi, bana büyük yük oluyor dedi.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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