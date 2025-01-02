"Türkiye'nin Dev Çınarıydı": 79 Yaşında Hayatını Kaybeden Ferdi Tayfur'un Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, hem sesiyle hem de sahne performanslarıyla yıllardır gönüllerde taht kurmuş sanatçılarımızdan biri. Kendine has yorumu ve duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ferdi Tayfur, müzik kariyeriyle ve özel hayatıyla adından bahsettiriyordu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde olan efsane ses geçtiğimiz saatlerde, 79 yaşında hayatını yitirdi.
Geçtiğimiz ay Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, Antalya'da gözlerini yumdu. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Ferdi Tayfur'a ünlü isimler büyük bir hüzünle veda etti.
Türk arabesk müziğinin en bilindik isimlerinden olan Ferdi Tayfur 15 Aralık günü hastaneye kaldırılmasının ve geçirdiği ameliyatların ardından Antalya'da geçtiğimiz saatlerde hayata gözlerini yumdu.
Gassal dizisi sayesinde yeniden viral olan şarkısı 'İçim Yanar' ile gündeme gelen isimden gelen acı haber sevenlerini derinden yaraladı.
79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur'a Ali Atay, Burak Aksak, Mustafa Sandal, Tarkan gibi isimlerden veda gecikmedi.
İbrahim Tatlıses
Coşkun Sabah
Usta ismin cenaze töreninin 4 Ocak cumartesi günü saat 12'de Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın
Gulenler neye gülıyor acaba gxt yüzlüler 😵💫
Böyle sevdiğimiz, hayatımıza dokunan kişileri kaybettiğimizde bir parçamizda kayboluyor