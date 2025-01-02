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"Türkiye'nin Dev Çınarıydı": 79 Yaşında Hayatını Kaybeden Ferdi Tayfur'un Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

"Türkiye'nin Dev Çınarıydı": 79 Yaşında Hayatını Kaybeden Ferdi Tayfur'un Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.01.2025 - 22:32

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, hem sesiyle hem de sahne performanslarıyla yıllardır gönüllerde taht kurmuş sanatçılarımızdan biri. Kendine has yorumu ve duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ferdi Tayfur, müzik kariyeriyle ve özel hayatıyla adından bahsettiriyordu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde olan efsane ses geçtiğimiz saatlerde, 79 yaşında hayatını yitirdi. 

Geçtiğimiz ay Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, Antalya'da gözlerini yumdu. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Ferdi Tayfur'a ünlü isimler büyük bir hüzünle veda etti.

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Türk arabesk müziğinin en bilindik isimlerinden olan Ferdi Tayfur 15 Aralık günü hastaneye kaldırılmasının ve geçirdiği ameliyatların ardından Antalya'da geçtiğimiz saatlerde hayata gözlerini yumdu.

Türk arabesk müziğinin en bilindik isimlerinden olan Ferdi Tayfur 15 Aralık günü hastaneye kaldırılmasının ve geçirdiği ameliyatların ardından Antalya'da geçtiğimiz saatlerde hayata gözlerini yumdu.

Gassal dizisi sayesinde yeniden viral olan şarkısı 'İçim Yanar' ile gündeme gelen isimden gelen acı haber sevenlerini derinden yaraladı.

Gassal dizisi sayesinde yeniden viral olan şarkısı 'İçim Yanar' ile gündeme gelen isimden gelen acı haber sevenlerini derinden yaraladı.

79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur'a Ali Atay, Burak Aksak, Mustafa Sandal, Tarkan gibi isimlerden veda gecikmedi.

79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur'a Ali Atay, Burak Aksak, Mustafa Sandal, Tarkan gibi isimlerden veda gecikmedi.
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İbrahim Tatlıses

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Coşkun Sabah

Coşkun Sabah

'Bir çınar daha göç etti dünyamızından. Türkiye'nin değeri ve dev çınarı kategorisindeydi. Çok üzüntü verici. Yerine bu özelliklerde kişiler de gelmiyor ama dünyanın kuralı bu. Hepimiz göçeceğiz. Tabiki sevenlerine büyük acı. Onun müziğiyle günlük hayatını ruh dünyasını müzikle renklendiren büyük bir kitle acı içerisinde. Ben de bu acıya katılıyorum. Başımız sağolsun diyorum.'

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Usta ismin cenaze töreninin 4 Ocak cumartesi günü saat 12'de Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Usta ismin cenaze töreninin 4 Ocak cumartesi günü saat 12'de Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Seremoni

Gulenler neye gülıyor acaba gxt yüzlüler 😵‍💫

Nermin Onel

Böyle sevdiğimiz, hayatımıza dokunan kişileri kaybettiğimizde bir parçamizda kayboluyor