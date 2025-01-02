"Türkiye'nin Dev Çınarıydı": 79 Yaşında Hayatını Kaybeden Ferdi Tayfur'un Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, hem sesiyle hem de sahne performanslarıyla yıllardır gönüllerde taht kurmuş sanatçılarımızdan biri. Kendine has yorumu ve duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ferdi Tayfur, müzik kariyeriyle ve özel hayatıyla adından bahsettiriyordu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde olan efsane ses geçtiğimiz saatlerde, 79 yaşında hayatını yitirdi.

Geçtiğimiz ay Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, Antalya'da gözlerini yumdu. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Ferdi Tayfur'a ünlü isimler büyük bir hüzünle veda etti.