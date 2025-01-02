Dualar Okundu: Ferdi Tayfur'un Sevenleri Vefat Ettiği Hastanenin Önüne Akın Ederek Şarkılarını Söyledi
Bir süre önce tansiyon problemi yüzünden hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'dan geçtiğimiz saatlerde acı haber geldi. Geçirdiği operasyonların ardından Ferdi Tayfur sanat camiasına olan unutulmaz katkılarının ardından hayata gözlerini yumdu. 79 yaşında vefat eden ismin konserine giden, şarkıları hayatlarının bir noktasına dokunmuş sevenleri hüzne boğuldu. Sanat camiasını derin bir yasa sürükleyen haberin ardından sanatçının hayranları vefat ettiği hastanenin önünde buluşarak Tayfur'un şarkılarını açtı ve dua etti. Usta ismin cenaze töreninin 4 Ocak cumartesi günü saat 12'de Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur geçirdiği operasyonlara rağmen 15 Aralık'tan bu yana devam eden tedavisinin ardından hayata gözlerini yumdu.
Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 79 yaşındaki ismin vefat haberi sanat camiasını da yasa boğarken sevenlerinin yaptığı paylaşımlar yürekleri dağladı.
Vefat haberini alan ve acı haberle sarsılan sevenleri Antalya'da hastane önünde toplanmaya başladı.
Ferdi Tayfur’un vefat ettiği Antalya’daki hastane önünde kısa sürede kalabalık arterken usta ismin hayranları sanatçının şarkılarını söylemeye başladı.
Ferdi Tayfur hayranları hastane önüne akın ederken gözyaşları içinde dua etmeye başlanıldı.
Usta ismin cenaze töreninin 4 Ocak cumartesi günü saat 12'de Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
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