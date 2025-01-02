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Ferdi Tayfur'un Hayranları Hastanenin Önünde Toplanıp Bir Minibüsten Büyük Ustanın Şarkılarını Çaldı

Ferdi Tayfur'un Hayranları Hastanenin Önünde Toplanıp Bir Minibüsten Büyük Ustanın Şarkılarını Çaldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.01.2025 - 23:57 Son Güncelleme: 03.01.2025 - 00:03

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Uzun süredir hastanede tedavi gören Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Arabesk müziğin efsanesi 79 yaşında hayata veda etti. Acı haber hayranlarını yasa boğdu. Geriye 7'den 70'e herkesin hafızalarına kazınan şarkıları kaldı. Hayranları da büyük ustaya şarkılarıyla veda etti.

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Acı haberin gelmesinin ardından hayranları hastanenin önünde toplandı. Hastanenin önünde kısa sürede konserleri aratmayan bir kalabalık oluştu.

Acı haberin gelmesinin ardından hayranları hastanenin önünde toplandı. Hastanenin önünde kısa sürede konserleri aratmayan bir kalabalık oluştu.

Bir minibüsten çalınan Ferdi Tayfur şarkılarına kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti.

Bir minibüsten çalınan Ferdi Tayfur şarkılarına kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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