Gülhane Konseri Unutulmaz: Kalabalık Konserleri ile Bilinen Ferdi Tayfur'un Hafızalara Kazınan Konserleri

Türk müzik dünyasının arabesk müzik efsanelerinden biri olan Ferdi Tayfur'dan bugün acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden ve bir süredir hastanede tedavi gören Ferdi Tayfur 79 yaşında hayata veda etti. Bu acı haber, arabesk dünyasını yasa boğarken, hayranlarını derinden üzdü. 70'lerin sonlarından itibaren Türk müzik sahnesinde fırtına gibi esen Tayfur, kariyerine pek çok efsane konser sığdırdı. Sevenleri ona hem bu konserlerinde çekilen görüntülerle hem de hepimizin hafızalarına kazınan şarkılarıyla veda etti.