Gülhane Konseri Unutulmaz: Kalabalık Konserleri ile Bilinen Ferdi Tayfur'un Hafızalara Kazınan Konserleri

Türk müzik dünyasının arabesk müzik efsanelerinden biri olan Ferdi Tayfur'dan bugün acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden ve bir süredir hastanede tedavi gören Ferdi Tayfur 79 yaşında hayata veda etti. Bu acı haber, arabesk dünyasını yasa boğarken, hayranlarını derinden üzdü. 70'lerin sonlarından itibaren Türk müzik sahnesinde fırtına gibi esen Tayfur, kariyerine pek çok efsane konser sığdırdı. Sevenleri ona hem bu konserlerinde çekilen görüntülerle hem de hepimizin hafızalarına kazınan şarkılarıyla veda etti.
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Arabesk müziğin mihenk taşlarından biri olan Ferdi Tayfur, ülkemizde arabesk müziğin temellerini atan isimlerden biri.
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Büyük kalabalıklara verdiği efsane konserleri ile bilinen Tayfur'un o konserlerinden bazılarını bir araya getirdik.
O efsane Gülhan konseri ile başlayalım. (1993)
O konserden 3 sene sonra aynı yerde bir konser daha düzenlenmişti. (1995)
2002 Adana Konseri
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Yine aynı yıl gerçekleşen Sakarya konseri
1980 Avrupa Konseri
40. sanat yılında Hollanda'da verdiği konser
2006 Adapark Konseri
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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