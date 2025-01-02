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Gülhane Konseri Unutulmaz: Kalabalık Konserleri ile Bilinen Ferdi Tayfur'un Hafızalara Kazınan Konserleri

Gülhane Konseri Unutulmaz: Kalabalık Konserleri ile Bilinen Ferdi Tayfur'un Hafızalara Kazınan Konserleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.01.2025 - 23:40 Son Güncelleme: 03.01.2025 - 00:04

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Türk müzik dünyasının arabesk müzik efsanelerinden biri olan Ferdi Tayfur'dan bugün acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden ve bir süredir hastanede tedavi gören Ferdi Tayfur 79 yaşında hayata veda etti. Bu acı haber, arabesk dünyasını yasa boğarken, hayranlarını derinden üzdü. 70'lerin sonlarından itibaren Türk müzik sahnesinde fırtına gibi esen Tayfur, kariyerine pek çok efsane konser sığdırdı. Sevenleri ona hem bu konserlerinde çekilen görüntülerle hem de hepimizin hafızalarına kazınan şarkılarıyla veda etti.

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Arabesk müziğin mihenk taşlarından biri olan Ferdi Tayfur, ülkemizde arabesk müziğin temellerini atan isimlerden biri.

Arabesk müziğin mihenk taşlarından biri olan Ferdi Tayfur, ülkemizde arabesk müziğin temellerini atan isimlerden biri.

Büyük kalabalıklara verdiği efsane konserleri ile bilinen Tayfur'un o konserlerinden bazılarını bir araya getirdik.

Büyük kalabalıklara verdiği efsane konserleri ile bilinen Tayfur'un o konserlerinden bazılarını bir araya getirdik.

Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz.

O efsane Gülhan konseri ile başlayalım. (1993)

O konserden 3 sene sonra aynı yerde bir konser daha düzenlenmişti. (1995)

2002 Adana Konseri

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Yine aynı yıl gerçekleşen Sakarya konseri

1980 Avrupa Konseri

40. sanat yılında Hollanda'da verdiği konser

2006 Adapark Konseri

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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