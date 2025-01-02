Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'de Anlattığı Ferdi Tayfur Anısı Yeniden Hatırlandı: "Hakikaten Çok Büyük Usta"

Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini yasa boğdu.70'li yılların sonundan itibaren Türk müzik dünyasında adeta bir fırtına gibi esmeye başlayan Ferdi Tayfur, arabesk müziğin mihenk taşlarından biriydi. Adeta bir film senaryosunu andıran kariyerine pek çok başarı sığdırdı. Son dönemde yaşadığı ailevi problemler ve sağlık sorunları sebebiyle müzik dünyasından uzaklaşsa da, sevenlerinin kalbinde hala yeri aynıydı.
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Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye jüri üyesiyken anlattığı Ferdi Tayfur anısı yeniden hatırlandı.
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Tayfur'un bir konserinde yaşananları anlatan Gündeş, konserde yaşananları "Ben böyle bir fanatizm görmedim" sözleriyle özetledi.
İşte o anı;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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