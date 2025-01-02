Ferdi Tayfur'un Dizilere Taş Çıkartan Hayat Hikayesi, İlişkileri ve Ortada Görünmeyen Çocukları
Ferdi Tayfur'un Dizilere Taş Çıkartan Hayat Hikayesi, İlişkileri ve Ortada Görünmeyen Çocukları
O arabeskin Türkiye'deki en büyük krallarından biriydi. Antalya'da gördüğü tedavinin ardından bugün aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur bu dünyaya inanılmaz bir hayat hikayesi ve başarılı eserler bıraktı. Onun hikayesinin özeti bile insanın kafasını karıştıracak cinsten. Detaylar içeriğimizde 👇
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Bu ülkede bir kral kolay yetişmiyor. Bizi bir bir terk eden başarılı sanatçıların arasına bugün maalesef Ferdi Tayfur da eklendi. Ne desek boş, ne anlatsak gereksiz ama onun hayatının bir bölümünü anmadan da uğurlayamayız...
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Annesinin yeni bir evlilik yapmasıyla kendini Adana'nın pamuk tarlalarında çiftçilik yaparken buluyor. Fakat onun tek derdi İstanbul'a kaçmak; başarıyor da...
Tam ergenlikten çıkıp bıçkın delikanlı olacağı sırada evlilik dışı bir ilişki sebebiyle genç yaşta baba oluyor Ferdi Tayfur. Oğlu Timur'u ise yıllar sonra araya araya zor buluyor.
Tabii bu arada askerlik mecburiyeti gelip kapıyı çalıyor. Askere gidip döndükten sonra Zeliha Hanım ile resmi nikahla evleniyor. Bu evlilikten Funda ve Tuğba isminde iki tane kızı dünyaya geliyor.
Kariyer basamaklarını hızla tırmanırken bu sefer de Türk Sineması'nın en aranan başrol oyuncularından biri oluyor. Zaten Necla Nazır ile de "Çeşme" filminde tanışıp tam 30 yıl sürecek bir beraberliğe adım atıyorlar. Bu sırada Zeliha Hanım ile de nikahı devam ediyor ünlü sanatçının.
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Yıllar sonra bir klip çekimi esnasında ise Habibe Ümyani Demir ile yeni bir aşka yelken açıp, Necla Nazır ile olan 32 yıllık ilişkisini bitiriyor. Tayfur'un bu ilişkiden de T2009 yılında Taha isminde bir oğlu dünyaya geliyor.
Fakat Ferdi Tayfur bu ilişkisine de son verip nikahlı olduğu eşi Zeliha Hanım'a yıllar sonra geri dönüyor. Hayatının sonuna kadar da Zeliha Hanım'la birlikle yaşıyor.
Necla Nazır ise bir öğlen yemeği sırasında Ferdi Tayfur tarafından durup dururken terk edildiğini, 15 yıl boyunca Tayfur'u Habibe Hanım'la paylaştığından haberdar olmadığını tüm röportajlarında anlatıyor.
Arabeskin büyük krallarından olan Ferdi Tayfur işte böyle inanılmaz bir hayat hikayesiyle bugün aramızdan ayrıldı. Bize bıraktığı şarkılar ve filmleri ise ondan miras kaldı. Güle güle Kral...
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