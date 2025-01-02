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Ferdi Tayfur'un Dizilere Taş Çıkartan Hayat Hikayesi, İlişkileri ve Ortada Görünmeyen Çocukları

Ferdi Tayfur'un Dizilere Taş Çıkartan Hayat Hikayesi, İlişkileri ve Ortada Görünmeyen Çocukları

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
02.01.2025 - 20:38 Son Güncelleme: 02.01.2025 - 20:47

O arabeskin Türkiye'deki en büyük krallarından biriydi. Antalya'da gördüğü tedavinin ardından bugün aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur bu dünyaya inanılmaz bir hayat hikayesi ve başarılı eserler bıraktı. Onun hikayesinin özeti bile insanın kafasını karıştıracak cinsten. Detaylar içeriğimizde 👇

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Bu ülkede bir kral kolay yetişmiyor. Bizi bir bir terk eden başarılı sanatçıların arasına bugün maalesef Ferdi Tayfur da eklendi. Ne desek boş, ne anlatsak gereksiz ama onun hayatının bir bölümünü anmadan da uğurlayamayız...

Bu ülkede bir kral kolay yetişmiyor. Bizi bir bir terk eden başarılı sanatçıların arasına bugün maalesef Ferdi Tayfur da eklendi. Ne desek boş, ne anlatsak gereksiz ama onun hayatının bir bölümünü anmadan da uğurlayamayız...

Babasının hayran olduğu dublaj sanatçısının adını alarak zaten ünlü olma kaderi yazılmış kendisinin. Babasının bir cinayete kurban gitmesinin ardından eğitim hayatını yarıda bırakıyor ve düğünlerde şarkı söylemeye başlıyor. Ardından TRT'nin açtığı radyo yarışmasında ikinci oluyor.

Annesinin yeni bir evlilik yapmasıyla kendini Adana'nın pamuk tarlalarında çiftçilik yaparken buluyor. Fakat onun tek derdi İstanbul'a kaçmak; başarıyor da...

Annesinin yeni bir evlilik yapmasıyla kendini Adana'nın pamuk tarlalarında çiftçilik yaparken buluyor. Fakat onun tek derdi İstanbul'a kaçmak; başarıyor da...

Her ne kadar üvey babası her işine taş koysa da o gazinolarda şarkı söylemeyi beceriyor. İşte o sıralarda 'Leyla' isimli ilk plağını çıkarıyor.

Tam ergenlikten çıkıp bıçkın delikanlı olacağı sırada evlilik dışı bir ilişki sebebiyle genç yaşta baba oluyor Ferdi Tayfur. Oğlu Timur'u ise yıllar sonra araya araya zor buluyor.

Tam ergenlikten çıkıp bıçkın delikanlı olacağı sırada evlilik dışı bir ilişki sebebiyle genç yaşta baba oluyor Ferdi Tayfur. Oğlu Timur'u ise yıllar sonra araya araya zor buluyor.

Tabii bu arada askerlik mecburiyeti gelip kapıyı çalıyor. Askere gidip döndükten sonra Zeliha Hanım ile resmi nikahla evleniyor. Bu evlilikten Funda ve Tuğba isminde iki tane kızı dünyaya geliyor.

Tabii bu arada askerlik mecburiyeti gelip kapıyı çalıyor. Askere gidip döndükten sonra Zeliha Hanım ile resmi nikahla evleniyor. Bu evlilikten Funda ve Tuğba isminde iki tane kızı dünyaya geliyor.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanırken bu sefer de Türk Sineması'nın en aranan başrol oyuncularından biri oluyor. Zaten Necla Nazır ile de "Çeşme" filminde tanışıp tam 30 yıl sürecek bir beraberliğe adım atıyorlar. Bu sırada Zeliha Hanım ile de nikahı devam ediyor ünlü sanatçının.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanırken bu sefer de Türk Sineması'nın en aranan başrol oyuncularından biri oluyor. Zaten Necla Nazır ile de "Çeşme" filminde tanışıp tam 30 yıl sürecek bir beraberliğe adım atıyorlar. Bu sırada Zeliha Hanım ile de nikahı devam ediyor ünlü sanatçının.
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Yıllar sonra bir klip çekimi esnasında ise Habibe Ümyani Demir ile yeni bir aşka yelken açıp, Necla Nazır ile olan 32 yıllık ilişkisini bitiriyor. Tayfur'un bu ilişkiden de T2009 yılında Taha isminde bir oğlu dünyaya geliyor.

Yıllar sonra bir klip çekimi esnasında ise Habibe Ümyani Demir ile yeni bir aşka yelken açıp, Necla Nazır ile olan 32 yıllık ilişkisini bitiriyor. Tayfur'un bu ilişkiden de T2009 yılında Taha isminde bir oğlu dünyaya geliyor.

Fakat Ferdi Tayfur bu ilişkisine de son verip nikahlı olduğu eşi Zeliha Hanım'a yıllar sonra geri dönüyor. Hayatının sonuna kadar da Zeliha Hanım'la birlikle yaşıyor.

Fakat Ferdi Tayfur bu ilişkisine de son verip nikahlı olduğu eşi Zeliha Hanım'a yıllar sonra geri dönüyor. Hayatının sonuna kadar da Zeliha Hanım'la birlikle yaşıyor.

'Zeliha Hanım'a döndüğüm doğrudur. O yalnızdı, ben yalnızdım. Zaten kadıncağız yıllardır yalnız, benim yolumu gözlüyordu. Ömrümün çoğu gitti azı kaldı. Onun da öyle. Kalan ömrümü eşimle birlikte geçirmek istiyorum, çok mutluyum.'

Necla Nazır ise bir öğlen yemeği sırasında Ferdi Tayfur tarafından durup dururken terk edildiğini, 15 yıl boyunca Tayfur'u Habibe Hanım'la paylaştığından haberdar olmadığını tüm röportajlarında anlatıyor.

Necla Nazır ise bir öğlen yemeği sırasında Ferdi Tayfur tarafından durup dururken terk edildiğini, 15 yıl boyunca Tayfur'u Habibe Hanım'la paylaştığından haberdar olmadığını tüm röportajlarında anlatıyor.

Arabeskin büyük krallarından olan Ferdi Tayfur işte böyle inanılmaz bir hayat hikayesiyle bugün aramızdan ayrıldı. Bize bıraktığı şarkılar ve filmleri ise ondan miras kaldı. Güle güle Kral...

Arabeskin büyük krallarından olan Ferdi Tayfur işte böyle inanılmaz bir hayat hikayesiyle bugün aramızdan ayrıldı. Bize bıraktığı şarkılar ve filmleri ise ondan miras kaldı. Güle güle Kral...
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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