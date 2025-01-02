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Antalya'da Tedavi Gören Ferdi Tayfur'dan Acı Haber: Hayatını Kaybetti!

Antalya'da Tedavi Gören Ferdi Tayfur'dan Acı Haber: Hayatını Kaybetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.01.2025 - 20:02

Bir süredir Antalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Usta sanatçı Antalya Medical Park'ta hayatını kaybetti. Detaylar geliyor...

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Arabesk müziğin kralı, besteci, söz yazarı, sinema yönetmeni ve oyuncusu, usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi.

Arabesk müziğin kralı, besteci, söz yazarı, sinema yönetmeni ve oyuncusu, usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi.

Sene bitmeden evde fenalaştığı ve bunun üzerine yakınlarının 112'yi aradığı öğrenilen Ferdi Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilmişti.

Sene bitmeden evde fenalaştığı ve bunun üzerine yakınlarının 112'yi aradığı öğrenilen Ferdi Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilmişti.

Yaşananların ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilmişti.

Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı ise sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un son halini paylaşmış, durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı.

Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı ise sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un son halini paylaşmış, durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı.

O tarihten bu yana Antalya Medical Park hastanesinde gözetim altında tutulan 79 yaşındaki Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybettiği duyuruldu...

O tarihten bu yana Antalya Medical Park hastanesinde gözetim altında tutulan 79 yaşındaki Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybettiği duyuruldu...

Kıymetli usta sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz 😔

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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