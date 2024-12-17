Ferdi Tayfur Kimdir? Yoğun Bakıma Kaldırılan Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu Nasıl?

Ferdi Tayfur, ikinci olduğu radyo yarışmasının ardından İstanbul'a gelerek burada Lunapark Gazinosu'nda iş buldu. Ve Türk halk müziği sanatçısı Nurten İnnap'ın arkasında bağlama çalmaya başladı.

1967 yılından bu yana sayısız albüm çıkartarak müzik dünyasında ses getiren Ferdi Tayfur, müzik kariyeri boyunca 9 kez Altın Plak Ödülü kazandı. Söz yazarı, besteci ve sinema oyuncusu olan Tayfur, ülkemizde 'Ferdi Baba' ve 'Kral Ferdi' ünvanları ile tanındı.

Rol aldığı filmlerde kendi yazdığı şarkılarını söyleyen usta şarkıcı böylelikle ülke çapında bir şöhret elde etti. Tayfur son albümü 'Boynu Bükük Şarkılarıméı 2009 yılında çıkardı.