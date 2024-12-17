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Ferdi Tayfur Kimdir? Yoğun Bakıma Kaldırılan Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu Nasıl?

Ferdi Tayfur Kimdir? Yoğun Bakıma Kaldırılan Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu Nasıl?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 12:28

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur, yalnızca şarkılarıyla değil filmleriyle de milyonların gönlüne taht kurdu. Müzik kariyeri boyunca sayısız albüme imza atan başarılı şarkıcı Ferdi Tayfur, 30'u aşkın filmde de yer aldı. Son dönemlerde geçirdiği rahatsızlık ile gündeme gelen Ferdi Tayfur'un sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Ferdi Tayfur kimdir? Yoğun bakıma kaldırılan Ferdi Tayfur'un son durumu nasıl? 

İşte, detaylar...

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Ferdi Tayfur Kimdir?

Ferdi Tayfur Kimdir?

Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı köyünde dünyaya geldi. Ferdi Tayfur adını, babası Cumali Bey'in hayran olduğu ünlü dublaj sanatçısından aldı. Tayfur, babasının ölümünün ardından maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatından uzaklaştı. 

Çocukluk yıllarında çıraklık yaptı ve çiftlikte çalıştı. Ferdi Tayfur, bir süre sonra düğünlerde şarkı söylemeye başladı. Gazetede gödüğü yerel bir radyo olan Adana Radyosu'nun müzik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

Ferdi Tayfur'un Müzik Kariyeri

Ferdi Tayfur'un Müzik Kariyeri

Ferdi Tayfur, ikinci olduğu radyo yarışmasının ardından İstanbul'a gelerek burada Lunapark Gazinosu'nda iş buldu. Ve Türk halk müziği sanatçısı Nurten İnnap'ın arkasında bağlama çalmaya başladı. 

1967 yılından bu yana sayısız albüm çıkartarak müzik dünyasında ses getiren Ferdi Tayfur, müzik kariyeri boyunca 9 kez Altın Plak Ödülü kazandı. Söz yazarı, besteci ve sinema oyuncusu olan Tayfur, ülkemizde 'Ferdi Baba' ve 'Kral Ferdi' ünvanları ile tanındı. 

Rol aldığı filmlerde kendi yazdığı şarkılarını söyleyen usta şarkıcı böylelikle ülke çapında bir şöhret elde etti. Tayfur son albümü 'Boynu Bükük Şarkılarıméı 2009 yılında çıkardı.

Ferdi Tayfur'un Ailesi: Ferdi Tayfur'un Eşi Kim?

Ferdi Tayfur'un Ailesi: Ferdi Tayfur'un Eşi Kim?

Ferdi Tayfur'un ilk oğlu Timur, 1965 yılında dünyaya geldi. Tayfur daha sonra 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile dünyaevine girdi. Zeliha ve Ferdi Tayfur çiftinin Tuğba ve Funda adında iki kızı oldu. 

Tayfur'un, 1976 yılından itibaren birlikte yaşadığı Necla Nazır'dan da bir kızı oldu. Bu evlilikten dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasının yolundan giderek ses sanatçısı oldu. Tayfur ile Nazır, 2007 yılında ayrıldı. Ferdi Tayfur'un hayatına 1990 yılında giren Habibe Ümyani Demir'den de bir Ferdi Taha adında bir oğlu oldu. 

Tayfur, 2010 yılından beri 1974 yılında nikahlandığı eşi Zeliha Turanbayburt ile Marmaris'te hayatına devam ediyor.

Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu Nasıl? Ferdi Tayfur'un Hastalığı Ne?

Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu Nasıl? Ferdi Tayfur'un Hastalığı Ne?

Ferdi Tayfur, uzun yıllardır yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık tarihinde rahatsızlandı. Ambulans uçakla hastaneye kaldırılan Tayfur, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Daha önce kalp operasyonu geçiren ve 2020 yılında oğlunun böbreğini vermesiyle nakil ameliyatı geçiren Tayfur'un bilincinin açık olduğu öğrenildi. 

Dr. Vasfi Sumur Gazeoğlu yaptığı açıklamada, 'Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz' dedi.

Ferdi Tayfur'un Rol Aldığı Yapımlar

Ferdi Tayfur'un Rol Aldığı Yapımlar

  • Memur Muzaffer - 2008 (TV dizisi)

  • Yersiz Yurtsuz - 2007 (TV dizisi)

  • Reyting Hamdi - 2002 (TV dizisi)

  • Hayatım Roman - 2000 (TV dizisi)

  • Allahım Sen Bilirsin - 1989

  • Bu Şehrin Geceleri - 1989

  • Elveda Mutluluklar - 1988

  • Ah Bir Çocuk Olsaydım - 1988

  • Bu Talihimin Canına Okuyacağım - 1988

  • Sevgiler Çiçek Gibi - 1988

  • Ya Benimsin Ya Toprağın - 1987

  • Affet Allahım - 1986

  • İçimde Bir His Var - 1986

  • Haram Oldu - 1985

  • Herşeyim Sensin - 1985

  • Utanıyorum - 1984

  • Çılgın Arzular - 1984

  • Kalbimdeki Acı - 1983

  • Yıldızlar Da Kayar - 1983

  • Yaktı Beni - 1983

  • Sen De Mi Leyla - 1982

  • Hasret Sancısı - 1982

  • Günaha Girme - 1982

  • Ben de Özledim - 1981

  • Bir Damla Ateş - 1981

  • Olmaz Olsun - 1981

  • Kara Gurbet - 1981

  • Huzurum Kalmadı - 1980

  • Boynu Bükük - 1980

  • Durdurun Dünyayı - 1980

  • Yuvasız Kuşlar - 1979

  • İnsan Sevince - 1979

  • Batan Güneş - 1978

  • Son Sabah - 1978

  • Yadeller - 1978

  • Benim Gibi Sevenler - 1977

  • Derbeder - 1977

  • Çeşme - 1976

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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