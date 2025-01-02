Ferdi Tayfur 'İçimizi Yaktı!': Gassal Dizisi ile Birlikte Viral Olan "İçim Yanar" Şarkısını Seslendirmişti

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Tayfur'un acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Ardında unutulmaz hatıralar bırakan sanatçı şimdilerde gündem olan şarkısı ile sosyal medyada anıldı. Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı Gassal dizinde dinlediğimiz şarkıyı Ferdi Tayfur'dan dinlemiştik. 'İçim Yanar' şarkısını seslendirdiği anlar bu kez sahiden içimizi yaktı.