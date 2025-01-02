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Ferdi Tayfur 'İçimizi Yaktı!': Gassal Dizisi ile Birlikte Viral Olan "İçim Yanar" Şarkısını Seslendirmişti

Ferdi Tayfur 'İçimizi Yaktı!': Gassal Dizisi ile Birlikte Viral Olan "İçim Yanar" Şarkısını Seslendirmişti

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.01.2025 - 20:55

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Tayfur'un acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Ardında unutulmaz hatıralar bırakan sanatçı şimdilerde gündem olan şarkısı ile sosyal medyada anıldı. Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı Gassal dizinde dinlediğimiz şarkıyı Ferdi Tayfur'dan dinlemiştik. 'İçim Yanar' şarkısını seslendirdiği anlar bu kez sahiden içimizi yaktı.

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Türk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur bir süredir Antalya'da tedavi görüyordu. Usta sanatçı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Türk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur bir süredir Antalya'da tedavi görüyordu. Usta sanatçı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Geride birbirinden muhteşem şarkılar ve gülümseyerek hatırlayacağımız konserler bırakan Tayfur'un şu sıralar viral olan "İçim Yanar" şarkısını söylediği anlar gündem oldu.

Geride birbirinden muhteşem şarkılar ve gülümseyerek hatırlayacağımız konserler bırakan Tayfur'un şu sıralar viral olan "İçim Yanar" şarkısını söylediği anlar gündem oldu.

Ahmet Kural'ın oynadığı Gassal dizisi ile birlikte viral olan şarkıyı Ferdi Tayfur'un sesinden de dinlemiştik. Hayranları o anları paylaşarak sevgi seli yarattı.

Ahmet Kural'ın oynadığı Gassal dizisi ile birlikte viral olan şarkıyı Ferdi Tayfur'un sesinden de dinlemiştik. Hayranları o anları paylaşarak sevgi seli yarattı.

Usta sanatçı işte bu kez içimizi gerçekten yaktı.👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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