Büyük Tepki Çektikten Sonra Zirveye Yerleşen Gassal'a Sürpriz Bir Oyuncu Dahil Oldu!

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal önce reklam çalışması ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Tartışmaların odağına yerleşen dizi önce taşlandı ama sonra çok sevildi. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizi ilk sezonu ile zirveye yerleşti. İkinci sezon müjdesi de geldi. Üstelik Gassal'ın yeni sezonuna yeni bir oyuncu dahil oldu.