Büyük Tepki Çektikten Sonra Zirveye Yerleşen Gassal'a Sürpriz Bir Oyuncu Dahil Oldu!
Büyük Tepki Çektikten Sonra Zirveye Yerleşen Gassal'a Sürpriz Bir Oyuncu Dahil Oldu!
TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal önce reklam çalışması ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Tartışmaların odağına yerleşen dizi önce taşlandı ama sonra çok sevildi. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizi ilk sezonu ile zirveye yerleşti. İkinci sezon müjdesi de geldi. Üstelik Gassal'ın yeni sezonuna yeni bir oyuncu dahil oldu.
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Gassal dizisi, hem ilgi çekici konusu hem de Ahmet Kural'ın performansıyla büyük ses getirdi. İlk sezonu tartışmalar eşliğinde popülerlik kazanırken, izleyiciler tarafından benimsenmesiyle platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi.
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İkinci sezonun geleceği haberi şimdiden heyecan yaratırken, yeni bir oyuncunun kadroya dahil olması da beklentiyi artırdı.
Gassal'ın 2. sezonuna Hande Soral dahil oldu. İddiaya göre, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi oyuncular da kadroda yer alacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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