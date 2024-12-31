Daha Önce Hiç Böylesini İzlemediniz: Ünlü Yönetmen Çektiği Korku Filmi ile Bir İlki Gerçekleştirdi!

Ünlü yönetmenin filmi gündeme bomba gibi düştü. Şimdiye kadar çekilmiş korku filmlerinin dışına çıktı. Korku ve gerilim türü filmler seviyorsanız bu haber sizleri sevindirecek. Steven Soderbergh, yeni korku filmi Presence ile türde ezber bozmaya hazırlanıyor. Film, perili ev temasını ters yüz ederek tüm hikayeyi bir hayaletin gözünden anlatıyor.