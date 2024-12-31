Daha Önce Hiç Böylesini İzlemediniz: Ünlü Yönetmen Çektiği Korku Filmi ile Bir İlki Gerçekleştirdi!
Daha Önce Hiç Böylesini İzlemediniz: Ünlü Yönetmen Çektiği Korku Filmi ile Bir İlki Gerçekleştirdi!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/751410/...
Ünlü yönetmenin filmi gündeme bomba gibi düştü. Şimdiye kadar çekilmiş korku filmlerinin dışına çıktı. Korku ve gerilim türü filmler seviyorsanız bu haber sizleri sevindirecek. Steven Soderbergh, yeni korku filmi Presence ile türde ezber bozmaya hazırlanıyor. Film, perili ev temasını ters yüz ederek tüm hikayeyi bir hayaletin gözünden anlatıyor.
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Steven Soderbergh, yeni korku filmi Presence ile türde ezber bozmaya hazırlanıyor. Film, perili ev temasını ters yüz ederek tüm hikayeyi bir hayaletin gözünden anlatıyor.
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Ancak bu sıradışı anlatım tek başına dikkat çekici değil; yönetmenin ilham kaynağı da oldukça ilginç: 2000’lerin ünlü hayalet avı temalı reality şovlarından biri.
Amerikalı yönetmen, SFX dergisine verdiği röportajda, hayalet hikayelerine olan ilgisini şöyle açıkladı:
Bu yönetmeni, bir hayaletin perspektifinden hikaye anlatma fikrine götürdü. Filmde kamera, doğrudan hayaletin bakış açısını temsil ediyor.
Filmin başrolünde, Charlie’nin Melekleri serisiyle tanınan Lucy Liu, sorunlu bir anne olan Rebekah’ya hayat veriyor. Rebekah, ailesinin itirazlarına rağmen 100 yıllık bir eve taşınıyor.
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Ancak evde tuhaf olaylar baş gösteriyor. Rebekah, eşinin uyarılarını göz ardı ederek tüm dikkatini rekabetçi oğlu Tyler’a verirken, kızı Chloe’nin hissettiği korkuları umursamıyor.
Kısa süre sonra evde kimsenin fark edemediği bir varlık olduğunu anlıyoruz: Hayalet. Ancak önceki bildiğimiz ruhlardan daha farklı bir hayalet olduğu kesin.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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