Görkem Giderken Yanında Götürecek: Kızılcık Şerbeti'nde Ölerek Diziden Ayrılacak Bir İsim Daha İfşa Oldu!

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm adeta final havasında olacak. Yılbaşı partisinde çıkan yangında Görkem vefat edecek. Özge Özacar diziden böylece ayrılmış olacak. Ancak fragmanda gördüğümüz üzere Görkem'le birlikte 3 kişi daha diziden ölerek ayrılacak. O isimlerden birini Birsen Altuntaş açıkladı. Bakın, Görkem giderken yanında kimi götürecek?