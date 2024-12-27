Görkem Giderken Yanında Götürecek: Kızılcık Şerbeti'nde Ölerek Diziden Ayrılacak Bir İsim Daha İfşa Oldu!
Görkem Giderken Yanında Götürecek: Kızılcık Şerbeti'nde Ölerek Diziden Ayrılacak Bir İsim Daha İfşa Oldu!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm adeta final havasında olacak. Yılbaşı partisinde çıkan yangında Görkem vefat edecek. Özge Özacar diziden böylece ayrılmış olacak. Ancak fragmanda gördüğümüz üzere Görkem'le birlikte 3 kişi daha diziden ölerek ayrılacak. O isimlerden birini Birsen Altuntaş açıkladı. Bakın, Görkem giderken yanında kimi götürecek?
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Kızılcık Şerbeti yeni bölüm heyecanı herkesi sardı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm sonrası dizi 1 hafta yayına ara verecek, yılbaşı dolayısıyla.
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Ama üzülmeyin, adeta final gibi bir bölüm izleyeceğiz. Sevilen diziden Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar çıkardığı yangında vefat ederek ayrılıyor.
Diğer yandan yanında 3 kişiyi daha götürüyor. Fragmanda verilen bilgiye göre, yangında 4 kişi öldü. Bunlardan biri Görkem.
Diziden ayrılacak diğer 3 kişi ise merak konusuydu. Birsen Altuntaş, Görkem'in babasının da yangın öleceğini duyurdu.
Görkem yakmadığın kimse kalmadı. Ama Resul Bey'in vefatı Asude Hanım'a yarayacak gibi görünüyor. Mallar Hacı Asude'ya kalınca Firaz da bu fakir hayatından kurtulur gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Eğer ki Gökhan da yangında hayatını kaybettiyse evet bu takdirde Resul Bey'in bütün malları Hacı Asude Hanım'a kalır. Görkem ile babası Resul Bey yangında ha... Devamını Gör