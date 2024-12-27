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Yeni Sezon Kadrosu Tamamlanıyor: Prens Dizisine 6 Efsane Oyuncu Daha Katıldı!

Yeni Sezon Kadrosu Tamamlanıyor: Prens Dizisine 6 Efsane Oyuncu Daha Katıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.12.2024 - 10:16

BluTV'nin sevilen dizisi Prens'in 3. sezonu epey eğlenceli olacak gibi görünüyor. Herkesin merakla beklediği yeni sezon için kadro yeniden oluşturuluyor. Diziye efsane oyuncular katıldı. Bunlardan biri Binnur Kaya olmuştu. Birsen Altuntaş müjdeyi verdi. Prens dizisine tam 6 oyuncu birden katıldı. Giderek efsaneleşen ekipten beklentimiz yüksek. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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BluTV'nin zaten efsane olan dizisi Prens'e efsane oyuncular katılmaya devam ediyor. Yeni sezondan beklentimiz giderek yükseliyor.

BluTV'nin zaten efsane olan dizisi Prens'e efsane oyuncular katılmaya devam ediyor. Yeni sezondan beklentimiz giderek yükseliyor.

Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın yazdığı Prens’in yeni sezon kadrosuna Binnur Kaya, Venedik Kraliçesi rolüyle katılmıştı.

Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın yazdığı Prens’in yeni sezon kadrosuna Binnur Kaya, Venedik Kraliçesi rolüyle katılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Osmanlı ve Venedikli karakterlerin de dahil olacağı dizide Burcu Özberk Prens’in kız kardeşine,

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Osmanlı ve Venedikli karakterlerin de dahil olacağı dizide Burcu Özberk Prens’in kız kardeşine,

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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