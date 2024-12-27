Yeni Sezon Kadrosu Tamamlanıyor: Prens Dizisine 6 Efsane Oyuncu Daha Katıldı!

BluTV'nin sevilen dizisi Prens'in 3. sezonu epey eğlenceli olacak gibi görünüyor. Herkesin merakla beklediği yeni sezon için kadro yeniden oluşturuluyor. Diziye efsane oyuncular katıldı. Bunlardan biri Binnur Kaya olmuştu. Birsen Altuntaş müjdeyi verdi. Prens dizisine tam 6 oyuncu birden katıldı. Giderek efsaneleşen ekipten beklentimiz yüksek. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?