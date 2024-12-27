Yalı Çapkını'nda Ferit ile Suna'nın Sevişme Sahnesini Gören Fanlar Adeta Ruhunu Teslim Etti!

Yalı Çapkını 3. sezonunda düşen reytingleri toparlamak için herkesin tepkisini çeken bir yola başvurdu. Dizide başta Seyran ve Ferit'in aşkını izlerken araya bir sürü kişi girdi. Ancak Seyran'ın kardeşini hiç beklemiyorduk. Suna'yı Ferit ile yakınlaştıran hikayenin yeni bölümüne sevişme sahnesi damga vurdu. Suna ile Ferit'in öpüştüğü anları gören SeyFer fanları çıldırdı.