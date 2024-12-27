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Yalı Çapkını'nda Ferit ile Suna'nın Sevişme Sahnesini Gören Fanlar Adeta Ruhunu Teslim Etti!

Yalı Çapkını'nda Ferit ile Suna'nın Sevişme Sahnesini Gören Fanlar Adeta Ruhunu Teslim Etti!

yalı çapkını
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.12.2024 - 13:12

Yalı Çapkını 3. sezonunda düşen reytingleri toparlamak için herkesin tepkisini çeken bir yola başvurdu. Dizide başta Seyran ve Ferit'in aşkını izlerken araya bir sürü kişi girdi. Ancak Seyran'ın kardeşini hiç beklemiyorduk. Suna'yı Ferit ile yakınlaştıran hikayenin yeni bölümüne sevişme sahnesi damga vurdu. Suna ile Ferit'in öpüştüğü anları gören SeyFer fanları çıldırdı.

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Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, ilk sezondan epey bir koptu. İzleyici tepkisiyle Seyran ve Ferit yeniden bir araya geldi ancak gidişat herkesi şaşırttı.

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, ilk sezondan epey bir koptu. İzleyici tepkisiyle Seyran ve Ferit yeniden bir araya geldi ancak gidişat herkesi şaşırttı.

Yeni bölüm fragmanına Suna ile Ferit'in sevişme sahnesi damga vurdu. Ferit'in Seyran'ın kız kardeşiyle yakınlaşması izleyenlerden büyük tepki aldı.

Yeni bölüm fragmanına Suna ile Ferit'in sevişme sahnesi damga vurdu. Ferit'in Seyran'ın kız kardeşiyle yakınlaşması izleyenlerden büyük tepki aldı.

Seyran ve Ferit fanları ise o sahneyi görünce çıldırdı. X'de ses odasında konuşan kullanıcılar "Kendimi döveceğim", "Kendimi keseceğim" diye ağladılar.

Seyran ve Ferit fanları ise o sahneyi görünce çıldırdı. X'de ses odasında konuşan kullanıcılar "Kendimi döveceğim", "Kendimi keseceğim" diye ağladılar.

İşte o anlar...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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