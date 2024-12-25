Müge Anlı'da Aranan Nezaket Uyur'un Yıllar Önce Serap Ezgü'nün Programına Çıktığı Ortaya Çıktı!

27 yaşındaki Habibe, kayıp annesini aramak için Müge Anlı'ya başvurduktan sonra günden güne programda yaşananlar hepimizi dumur etmişti. Bugünkü yayında kayıp kadının en son Serap Ezgü'nün programında görüldüğü ortaya çıktı. Anne Nezaket Uyur, yeğeninin ihbarına göre çocukları ile görüşmek için o dönem Serap Ezgü'nün sunduğu programa katıldı. Ardından ise ortadan kayboldu.