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Müge Anlı'da Aranan Nezaket Uyur'un Yıllar Önce Serap Ezgü'nün Programına Çıktığı Ortaya Çıktı!

Müge Anlı'da Aranan Nezaket Uyur'un Yıllar Önce Serap Ezgü'nün Programına Çıktığı Ortaya Çıktı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.12.2024 - 14:10

27 yaşındaki Habibe, kayıp annesini aramak için Müge Anlı'ya başvurduktan sonra günden güne programda yaşananlar hepimizi dumur etmişti. Bugünkü yayında kayıp kadının en son Serap Ezgü'nün programında görüldüğü ortaya çıktı. Anne Nezaket Uyur, yeğeninin ihbarına göre çocukları ile görüşmek için o dönem Serap Ezgü'nün sunduğu programa katıldı. Ardından ise ortadan kayboldu.

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Müge Anlı'da aranan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur ile ilgili ortaya atılan iddialar her geçen gün ekran başındakileri şoke ediyor.

Müge Anlı'da aranan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur ile ilgili ortaya atılan iddialar her geçen gün ekran başındakileri şoke ediyor.

Müge Anlı yayınlarında aradığı Nezaket Uyur ile ilgili yeğeninin ifadesine başvurdu. Yeğeninin anlatımına göre, o dönem 28 yaşında olan Nezaket'e boşandığı eşi çocukları göstermiyordu.

Müge Anlı yayınlarında aradığı Nezaket Uyur ile ilgili yeğeninin ifadesine başvurdu. Yeğeninin anlatımına göre, o dönem 28 yaşında olan Nezaket'e boşandığı eşi çocukları göstermiyordu.

2005 yılında ortadan kaybolan kadın kaybolmadan önce yeğeninin evinden programa katılmak için ayrıldı. Yeğeni, "Eski eşim bana çocukları göstermiyor." diyerek programa gideceğini söylediğini belirtti.

2005 yılında ortadan kaybolan kadın kaybolmadan önce yeğeninin evinden programa katılmak için ayrıldı. Yeğeni, "Eski eşim bana çocukları göstermiyor." diyerek programa gideceğini söylediğini belirtti.

Ancak gidiş o gidiş oldu. Nezaket Uyur'dan o günden sonra haber alınamadı. Hatta söylentilere göre, programa 5 dakikalığına çıkabildi. Reklamdan sonra Nezaket ekrana tekrar verilmedi.

Ancak gidiş o gidiş oldu. Nezaket Uyur'dan o günden sonra haber alınamadı. Hatta söylentilere göre, programa 5 dakikalığına çıkabildi. Reklamdan sonra Nezaket ekrana tekrar verilmedi.

Kızı Sebile, o dönem Show TV'de yayınlanan Serap Ezgü'nün sunduğu "Biz Bize" programına çıktığını tahmin ettiğini söyledi. Diğer yandan bağlanan bir görgü tanığı yıllar önce bir mesire alanında Nezaket'in kimliği olabilecek bilgilerin yer aldığı bir kimliği yakılmış şekilde bulduğunu da ihbar etti.

Kızı Sebile, o dönem Show TV'de yayınlanan Serap Ezgü'nün sunduğu "Biz Bize" programına çıktığını tahmin ettiğini söyledi. Diğer yandan bağlanan bir görgü tanığı yıllar önce bir mesire alanında Nezaket'in kimliği olabilecek bilgilerin yer aldığı bir kimliği yakılmış şekilde bulduğunu da ihbar etti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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