Konuştuğu Kişi ile İlgili Şok İddialar: Esra Erol ve Avukat Hülya Üstüne Gidince Dayanamadı, Yayını Terk Etti!
Konuştuğu Kişi ile İlgili Şok İddialar: Esra Erol ve Avukat Hülya Üstüne Gidince Dayanamadı, Yayını Terk Etti!
Esra Erol'un dünkü yayınında yaşananlar bir kez daha ağzımızı açık bıraktı. Aylardır Esra Erol'da oğlu Fatih'i arayan anne Rabia, ortaya çıkan gerçekleri bir türlü açıklayamıyor. Dünkü yayında da konu ile ilgili bir ipucu bulundu. Ancak Rabia yine yalana başvurdu. Gerçekleri açıklaması için Esra Erol ve Avukat Hülya Hanım üstüne gidince ise katlanamadı. Yayını terk ettiği anlar gündeme oturdu.
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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında Ekim ayından bu yana 7 Temmuz tarihinde kaybolan 22 yaşındaki Fatih Aydın aranıyor.
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Kaybının ardından aylar geçmesine rağmen Fatih'ten haber yok. Yayında gün gün yaşananlar ise Fatih'in ne kadar çaresiz bir yaşam sürdüğünü ortaya koyuyor. Çünkü ne annesi ne de babası onun bulunması için gerçekleri sakınmadan anlatamıyor.
Aslında yayına oğlunun bulunması için anne Rabia Aydın çıkmış olmasına rağmen ilerleyen bölümlerde onun da yalana başvurduğunu gördük.
Dünkü yayında da benzer bir olay yaşandı. Esra Erol, Rabia Aydın'ın oğlunun kaybolduğu günden sonra arama yaptığını belirttiği 9 Temmuz'da bir erkekle telefonda görüştüğünü buldu.
Esra Erol'un açıklamasına göre Rabia, o gün oğlunu aramak için gittiği karakolun önünde Şahin Canbekli adlı şahısla dakikalarca konuşmuştu. Bu telefonlar sık sık tekrar ettiği için de Rabia'ya "Bu konuştuğun erkek kim?" diye sordu.
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Ama Rabia telaşlandı ve bu kişinin temizliğe gittiği kadının eşi olduğunu söyledikten sonra yalan söylediğini itiraf etti. "Bu kişinin temizlik şirketi var. Orada çalışıyorum." diyen Rabia'nın konuştuğu kişinin kadın ticareti yaptığı iddia edildi.
Esra Erol, "Senin bu adamla ne işin var? Erkeklerle neden konuşuyorsun? önce boyacı, sonra kocanın arkadaşı..." diye konuştu. Rabia bu sözlere çok sinirlendi ancak ünlü sunucunun bildiği başka şeyler de vardı.
O gün oğlunu bir otelde aramaya giden Rabia'nın otele Şahin'le birlikte gittiğini söyleyen Erol'a, Avukat Hülya Hanım da destek çıkınca Rabia yayını terk etti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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