Konuştuğu Kişi ile İlgili Şok İddialar: Esra Erol ve Avukat Hülya Üstüne Gidince Dayanamadı, Yayını Terk Etti!

Esra Erol'un dünkü yayınında yaşananlar bir kez daha ağzımızı açık bıraktı. Aylardır Esra Erol'da oğlu Fatih'i arayan anne Rabia, ortaya çıkan gerçekleri bir türlü açıklayamıyor. Dünkü yayında da konu ile ilgili bir ipucu bulundu. Ancak Rabia yine yalana başvurdu. Gerçekleri açıklaması için Esra Erol ve Avukat Hülya Hanım üstüne gidince ise katlanamadı. Yayını terk ettiği anlar gündeme oturdu.