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Müge Anlı'da Yeni Bir Fenomen Doğdu: Habibe Kendine Has Tarzı ve Tavrıyla Hepimizi Fena Gaza Getirdi!

Müge Anlı'da Yeni Bir Fenomen Doğdu: Habibe Kendine Has Tarzı ve Tavrıyla Hepimizi Fena Gaza Getirdi!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.12.2024 - 18:04

Müge Anlı'da son günlerde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir olay araştırılıyor. Annesi Nezaket Uyur'u aramak için Müge Anlı'ya katılan Habibe, ailesi ile ilgili korkunç gerçekleri ortaya çıkardı. Aile içerisinde fiziksel ve duygusal istismar, ensest ve daha beter olayları gün yüzüne çıkaran Habibe, annesini öldürdüğünden şüphelendiği babasını da stüdyoya getirtti. Habibe'nin babasına karşı duruşu ve dobra tavrı onu sosyal medyada bir fenomen haline getirdi.

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Müge Anlı'da son günlerde izleyenlerin ilgisini çeken bir kayıp vakası işleniyor. Ancak Müge Anlı'ya başvuran Habibe annesi Nezaket Uyur'un öldürüldüğünden emin. Zaten ailede fitili ateşleyen ilk isim de o.

Müge Anlı'da son günlerde izleyenlerin ilgisini çeken bir kayıp vakası işleniyor. Ancak Müge Anlı'ya başvuran Habibe annesi Nezaket Uyur'un öldürüldüğünden emin. Zaten ailede fitili ateşleyen ilk isim de o.

Ev içerisinde yaşanan olaylar ve aile arasında kapatılmış olaylar açığa çıktıkça hepimiz ekran başında dumur olurken Habibe, hepimiz adına babasından hesap soruyor.

Ev içerisinde yaşanan olaylar ve aile arasında kapatılmış olaylar açığa çıktıkça hepimiz ekran başında dumur olurken Habibe, hepimiz adına babasından hesap soruyor.

Habibe olayı şöyle anlatıyor: Annesi amcaları tarafından istismar ediliyor. Uyuşturucuya alıştırılıyor. Babasına ihanet ettiği için baba Yusuf, eşi Nezakete kin gitmeye başlıyor. Boşanıyorlar ancak sorunlar son bulmuyor. Sonunda ise çocuklarını anne ile görüştürmeye getirip "Anneniz ölmüş." diye bir açıklama yapıyor.

Habibe olayı şöyle anlatıyor: Annesi amcaları tarafından istismar ediliyor. Uyuşturucuya alıştırılıyor. Babasına ihanet ettiği için baba Yusuf, eşi Nezakete kin gitmeye başlıyor. Boşanıyorlar ancak sorunlar son bulmuyor. Sonunda ise çocuklarını anne ile görüştürmeye getirip "Anneniz ölmüş." diye bir açıklama yapıyor.

Ancak Habibe ve diğer 2 kız kardeşi Sebile ve Nebile bu hikayeye inanmıyor. Çünkü çocukken evde babaları, üvey anneleri ve amcaları tarafından türlü işkencelere maruz kaldıklarını söylüyorlar.

Ancak Habibe ve diğer 2 kız kardeşi Sebile ve Nebile bu hikayeye inanmıyor. Çünkü çocukken evde babaları, üvey anneleri ve amcaları tarafından türlü işkencelere maruz kaldıklarını söylüyorlar.

Babalarının şiddet gösterdiğini, amcalarının hayvanları döverek öldürdüğünü ve amcaları tarafından 3 yaşından 10 yalına dek istismar edildiklerini açıklayan 3 kız kardeş annelerinin de cinayete kurban gittiğinden emin.

Babalarının şiddet gösterdiğini, amcalarının hayvanları döverek öldürdüğünü ve amcaları tarafından 3 yaşından 10 yalına dek istismar edildiklerini açıklayan 3 kız kardeş annelerinin de cinayete kurban gittiğinden emin.

Detayları içeriğimizde anlatmıştık👇🏻

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Yıllar sonra kız kardeşleri ile birlikte babası ve hatta amcalarıyla yüzleşen Habibe ise hepsinden daha cesaretli. Dobra konuşmaları ve cesareti ile yaşadıklarını duyduktan sonra izleyenlerin sevgisini kazandı.

Yıllar sonra kız kardeşleri ile birlikte babası ve hatta amcalarıyla yüzleşen Habibe ise hepsinden daha cesaretli. Dobra konuşmaları ve cesareti ile yaşadıklarını duyduktan sonra izleyenlerin sevgisini kazandı.

Babalarının reddettiği ve okutmadığı kızları ayağa dikilip bugün stüdyoda karşı karşıya geldi. Habibe çocukluğunda okutması için yalvardığı babası, evlendirmeye kalkınca evden kaçmak zorunda kaldığını açıkladı.

Babalarının reddettiği ve okutmadığı kızları ayağa dikilip bugün stüdyoda karşı karşıya geldi. Habibe çocukluğunda okutması için yalvardığı babası, evlendirmeye kalkınca evden kaçmak zorunda kaldığını açıkladı.

Ülkemizin belki de birçok yerinde çaresiz bırakılan ve eğitimden mahrum kalan kadınların sesi olan Habibe, kendine has tarzı ile de sosyal medyada bir fenomen haline geldi.

Ülkemizin belki de birçok yerinde çaresiz bırakılan ve eğitimden mahrum kalan kadınların sesi olan Habibe, kendine has tarzı ile de sosyal medyada bir fenomen haline geldi.

Habibe’nin programdaki en dikkat çekici anlarını ve konuşmalarını kısa kesitlerle derleyip, aralarına popüler şarkılar ekleyen kullanıcılar yorumlarıyla "Sesimiz oldun!", "Sana helal olsun!" diyerek Habibe'ye destek verdi.

Habibe’nin programdaki en dikkat çekici anlarını ve konuşmalarını kısa kesitlerle derleyip, aralarına popüler şarkılar ekleyen kullanıcılar yorumlarıyla "Sesimiz oldun!", "Sana helal olsun!" diyerek Habibe'ye destek verdi.

Önce bahsettiğimiz o videolar...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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