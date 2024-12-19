Müge Anlı'da Yeni Bir Fenomen Doğdu: Habibe Kendine Has Tarzı ve Tavrıyla Hepimizi Fena Gaza Getirdi!

Müge Anlı'da son günlerde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir olay araştırılıyor. Annesi Nezaket Uyur'u aramak için Müge Anlı'ya katılan Habibe, ailesi ile ilgili korkunç gerçekleri ortaya çıkardı. Aile içerisinde fiziksel ve duygusal istismar, ensest ve daha beter olayları gün yüzüne çıkaran Habibe, annesini öldürdüğünden şüphelendiği babasını da stüdyoya getirtti. Habibe'nin babasına karşı duruşu ve dobra tavrı onu sosyal medyada bir fenomen haline getirdi.