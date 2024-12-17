Müge Anlı'da Korku Filmlerini Aratmayacak Hikayede Duyduklarımız Üzerimizde Travma Bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki Habibe, kayıp annesini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ancak Habibe annesini bulamayacağından emindi. Çünkü annesinin babası tarafından öldürüldüğüne inanıyordu. Habibe, 3 kız kardeşi ile birlikte yaşadıklarını anlatınca hepimizi dumur etti. Yayına bağlanan baba kayıp anne Nezaket Uyur'un eve erkekler getirdiğini ve oturduğu yerde uyuşturucuya alıştığını iddia etti.