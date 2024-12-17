Müge Anlı'da Korku Filmlerini Aratmayacak Hikayede Duyduklarımız Üzerimizde Travma Bıraktı!
Müge Anlı'da Korku Filmlerini Aratmayacak Hikayede Duyduklarımız Üzerimizde Travma Bıraktı!
Geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki Habibe, kayıp annesini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ancak Habibe annesini bulamayacağından emindi. Çünkü annesinin babası tarafından öldürüldüğüne inanıyordu. Habibe, 3 kız kardeşi ile birlikte yaşadıklarını anlatınca hepimizi dumur etti. Yayına bağlanan baba kayıp anne Nezaket Uyur'un eve erkekler getirdiğini ve oturduğu yerde uyuşturucuya alıştığını iddia etti.
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Müge Anlı'a birkaç gündür 4 çocuk annesi Nezaket Uyur aranıyor. Ancak yayına başvuran 27 yaşındaki kızı Habibe'nin iddiaları farklı.
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Habibe annesinin yaşadığına dair inancını yitirmiş durumda çünkü babasının evdeki eziyetlerinin ve yaşanan tuhaflıkların sonucu annesinin öldürüldüğünü düşünüyor.
19 yıl önce İstanbul’da kaybolan Nezaket Uyur, köyde gelin olmuş. Sonrasında eşiyle birlikte İstanbul'a taşınmış. 28 yaşındayken kaybolan kadın ile ilgili uyuşturucu kullandığı ve eve erkekler getirdiği iddiaları gündeme geldi.
Müge Anlı'da anlatılan korku filmlerini aratmayacak hikayede, kızı Habibe eve erkeklerin geldiğini reddetmiyor. Hatta Habibe babası ile annesinin sık sık eve gelen erkekler yüzünden kavga ettiğini hatırladığını söylüyor.
Babasının evdeki 3 kızına da annesine öfkesi yüzünden şiddet uyguladığı ve hatta "Sizin babanız kim, onu bile bilmiyorum." diyerek psikolojik şiddet gösterdiği iddia edildi.
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Baba Yusuf, yayına bağlanıp hakkındaki şiddet iddialarını yalanlasa da eski eşi Nezaket için uyuşturucu kullandığını ve aklını yitirmiş olduğunu söyledi. Müge Anlı "Ev hanımı kadın uyuşturucuyu nereden bulmuş?" diye sorunca ise cevap veremedi.
Kızı Habibe'nin ise bu uyuşturucu iddiasına bir cevabı vardı. Ne yazık ki annesinin 5 amcası tarafından istismar edildiğini söyledi. Amcalarının babası evde yokken eve gelip annesi ile yakınlaştığını söyleyen Habibe, küçükken o anlara tanık olduğunu da belirtti.
Nezaket Uyur, kaybolmadan önce eşinden boşanmıştı. Ancak işkenceler son bulmadı. Çünkü Habibe'nin iddiasına göre babası annesine nefret duyuyordu.
Bu sırada Sebile, Nebile ve Habibe adındaki 3 kız çocuğu babasıyla kalmıştı. Evde işkencelerin boyutu artmıştı. Üvey anne ile kalan kızlar aç susuz bırakıldıklarını iddia ettiler.
Diğer yandan amcaları tarafından yalnızca annelerinin değil, kendilerinin de istismar edildiğini belirttiler. 3 yaşında iken amcası tarafından istismar edildiğini söyleyen Sebile o anları çok zor anlattı.
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Amcalarının yaptıkları bununla da sınırlı kalmamıştı. Köyde gözleri önünde köpeği boğduklarını anlatan çocuklar, ineğin boynuzunu düşürdü diye eşeği onların gözleri önünde dövdüklerini söylediler.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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