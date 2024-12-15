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Dizi ve Film Eleştirilerinde Hiçbir Şeyi Beğenmemesi ile Tanınan Murat Soner İlk Kez Bir Diziyi Övdü!

Dizi ve Film Eleştirilerinde Hiçbir Şeyi Beğenmemesi ile Tanınan Murat Soner İlk Kez Bir Diziyi Övdü!

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.12.2024 - 12:49

YouTube hesabından dizi ve filmler ile ilgili yayınladığı videolar ile her defasında gündem olan Murat Soner, Semiramis Pekkan'ın kanalına konuk oldu. Diziler hakkında sert eleştirilerini komik bir dille ifade eden Soner, bu kez bir dizi için övgüler yağdırınca hepimizi şaşırttı. Genellikle kötü yorumları hafızamıza kazınan Soner'in o dizi hakkındaki yorumunu biz de başlıkta 'İlk kez bir diziyi övdü' diyerek esprili bir dille ele aldık. Ancak Soner'in analizi yine dizi severlere ilham oldu, diyebiliriz. İşte söz konusu o dizi ve Soner'in incelemesi...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=X5Nx8...
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YouTube hesabından yaptığı dizi ve film eleştirileri ile tanınan Murat Soner'i birçoğumuz göndermeli açıklamaları ile biliyoruz.

YouTube hesabından yaptığı dizi ve film eleştirileri ile tanınan Murat Soner'i birçoğumuz göndermeli açıklamaları ile biliyoruz.

Soner, günümüz televizyonunda yayınlanan diziler ile ilgili birbirine çok benzeyen hikayeleri, başarısız oyunculuklar ve sıkıcı replikler üzerinden sert yorumlarda bulunuyor. Üstelik bunu yaparken mizahı da elden bırakmıyor.

Soner, günümüz televizyonunda yayınlanan diziler ile ilgili birbirine çok benzeyen hikayeleri, başarısız oyunculuklar ve sıkıcı replikler üzerinden sert yorumlarda bulunuyor. Üstelik bunu yaparken mizahı da elden bırakmıyor.

Böyle olunca takipçileri arasında yeni dizilerle ilgili ne zaman video yayınlayacak, merakı uyandırıyor. Genellikle dizilere yaptığı komik ama kötü eleştirilerini duyduğumuz Soner, bu kez övgü dolu yorumları ile gündem oldu.

Böyle olunca takipçileri arasında yeni dizilerle ilgili ne zaman video yayınlayacak, merakı uyandırıyor. Genellikle dizilere yaptığı komik ama kötü eleştirilerini duyduğumuz Soner, bu kez övgü dolu yorumları ile gündem oldu.

Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalına konuk olan dizi film eleştirmeni Kızıl Goncalar'dan bahis açılınca güzel yorumlarını peş peşe sıraladı.

Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalına konuk olan dizi film eleştirmeni Kızıl Goncalar'dan bahis açılınca güzel yorumlarını peş peşe sıraladı.

Semiramis Pekkan; Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerinde olduğu NOW TV'nin dizisini ilgiyle takip ettiğini söylerken Soner, "Dizinin çok güzel mesajları var." diye konuştu.

Semiramis Pekkan; Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerinde olduğu NOW TV'nin dizisini ilgiyle takip ettiğini söylerken Soner, "Dizinin çok güzel mesajları var." diye konuştu.
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"Senaryosu çok güzel yazılmış" diye devam eden Soner, "Karakterlerin ne diyeceğini önceden tahmin edebiliyorsam o dizi iyi değildir. Ama Kızıl Goncalar'da böyle bir durum yok. Bu dizi farklı bir kafayla yazılmış." diye belirtti.

"Senaryosu çok güzel yazılmış" diye devam eden Soner, "Karakterlerin ne diyeceğini önceden tahmin edebiliyorsam o dizi iyi değildir. Ama Kızıl Goncalar'da böyle bir durum yok. Bu dizi farklı bir kafayla yazılmış." diye belirtti.

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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