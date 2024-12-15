Dizi ve Film Eleştirilerinde Hiçbir Şeyi Beğenmemesi ile Tanınan Murat Soner İlk Kez Bir Diziyi Övdü!

YouTube hesabından dizi ve filmler ile ilgili yayınladığı videolar ile her defasında gündem olan Murat Soner, Semiramis Pekkan'ın kanalına konuk oldu. Diziler hakkında sert eleştirilerini komik bir dille ifade eden Soner, bu kez bir dizi için övgüler yağdırınca hepimizi şaşırttı. Genellikle kötü yorumları hafızamıza kazınan Soner'in o dizi hakkındaki yorumunu biz de başlıkta 'İlk kez bir diziyi övdü' diyerek esprili bir dille ele aldık. Ancak Soner'in analizi yine dizi severlere ilham oldu, diyebiliriz. İşte söz konusu o dizi ve Soner'in incelemesi...