Yalı Çapkını'nda Çok Kötü Yorumlara Maruz Kalan Pelin Akil Diziden Ayrıldıktan Sonra İlk Kez Konuştu!
Yalı Çapkını'nda Çok Kötü Yorumlara Maruz Kalan Pelin Akil Diziden Ayrıldıktan Sonra İlk Kez Konuştu!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Yalı Çapkını yeni sezonuna Diyar rolüyle katılan Pelin Akil, Ferit ve Seyran'ı ayırdığından ve Ferit karakterinden daha büyük olması yüzünden defalarca eleştirilere maruz kaldı. İzleyenlerden sert eleştiriler alan Akil, geçtiğimiz günlerde diziden ayrılmıştı. Bu erken vedanın ardından ilk kez konuştu. Hkan Gence'ye verdiği röportajda hakkındaki kötü yorumlara noktayı koyan oyuncu, 'Bu illüzyonu gerçek sanıp izleyen o kadar çok insan var ki.' diye belirtti.
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Yalı Çapkını yeni sezonunda en çok konuşulan karakterlerden biri şüphesiz Diyar oldu. İzleyenler Seyran ve Ferit'in ayrılığını kaldıramadı.
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Ferit'le ilişki yaşayan Diyar'a tepki göstermekle kalmayıp yaş eleştirisinde bulundular. Karaktere hayat veren Pelin Akil, dolaylı olarak eleştirilerin odağındaydı.
Gelen kötü yorumların ardından ise diziden ayrıldı. Hatta Birsen Altuntaş'ın haberine göre Akil'in Diyar'ın kötücülleşmesi üzerine diziden erken ayrılmak istediği de iddia edildi.
Gelen kötü yorumların ardından dizi ile ilgili konuşan Akil, Hakan Gence'ye verdiği röportajda eleştiriler için "Mesleğe yeni başlayan biri olsam içerlerdim. Hatta mesleği bırakmayı bile düşünebilirdim çünkü yönetmesi zor." diye yanıt verdi.
Bu olumsuz yorumların da geçici olduğunu söyleyen Akil, "Bu illüzyonu gerçek sanıp izleyen o kadar çok insan var ki. Ayrıca sosyal medyada kötü şeyler yazan biri, sokakta görünce boynuma sarılabiliyor." yanıtını verdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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