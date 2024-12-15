Yalı Çapkını'nda Çok Kötü Yorumlara Maruz Kalan Pelin Akil Diziden Ayrıldıktan Sonra İlk Kez Konuştu!

Yalı Çapkını yeni sezonuna Diyar rolüyle katılan Pelin Akil, Ferit ve Seyran'ı ayırdığından ve Ferit karakterinden daha büyük olması yüzünden defalarca eleştirilere maruz kaldı. İzleyenlerden sert eleştiriler alan Akil, geçtiğimiz günlerde diziden ayrılmıştı. Bu erken vedanın ardından ilk kez konuştu. Hkan Gence'ye verdiği röportajda hakkındaki kötü yorumlara noktayı koyan oyuncu, 'Bu illüzyonu gerçek sanıp izleyen o kadar çok insan var ki.' diye belirtti.