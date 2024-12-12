Survivor Semih Öztürk'ün Eski Eşi Kurretülayn Matur Dolandırıcılık Çetesinin Eline Düştüğünü Açıkladı!

2014 yılında katıldıkları Ütopya programında tanışıp evlenen Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk çifti bir süre önce boşanmıştı. Hatta Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk, eski eşinin paylaşımı yüzünden Acun Ilıcalı ile sorun yaşayıp işten çıkarılmıştı. Kurretülayn Matur, X'den yaptığı paylaşımla gündeme yerleşti. Korkunç bir dolandırıcılık çetesinin eline düşen Matur, yaşadıklarını anlattı.