Survivor Semih Öztürk'ün Eski Eşi Kurretülayn Matur Dolandırıcılık Çetesinin Eline Düştüğünü Açıkladı!
Survivor Semih Öztürk'ün Eski Eşi Kurretülayn Matur Dolandırıcılık Çetesinin Eline Düştüğünü Açıkladı!
2014 yılında katıldıkları Ütopya programında tanışıp evlenen Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk çifti bir süre önce boşanmıştı. Hatta Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk, eski eşinin paylaşımı yüzünden Acun Ilıcalı ile sorun yaşayıp işten çıkarılmıştı. Kurretülayn Matur, X'den yaptığı paylaşımla gündeme yerleşti. Korkunç bir dolandırıcılık çetesinin eline düşen Matur, yaşadıklarını anlattı.
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Ütopya programından Kurretülayn Matur ve Survivor ile tanıdığımız Semih Öztürk çifti 2020'de evliliklerini noktalamıştı.
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Hatta çiftin ayrılığı sonrası Kurretülayn Matur'un bir paylaşımı nedeniyle Acun Ilıcalı, Semih Öztürk'ün Survivor yorumculuğuna son vermişti.
Kurretülayn Matur, X'de yaptığı bir paylaşımla yeniden gündem oldu. Bu kez başına korkunç bir mağduriyet geldi.
Matur, bir tür dolandırıcılık çetesinin eline düştüğünü açıkladı. "Büyük bir organize dolandırıcılık çetesinin elinden son anda kurtuldum. O kadar profesyoneller ki, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden aradıklarını söyleyerek kimlik bilgilerimin görsellerini gönderdiler." diye yazan Matur'un anlattıkları herkesi şoke etti.
"Adıma onlarca telefon hattı çıkarmışlar, sahte evrak düzenlemişler, bahis sitelerine üye olmuşlar. Hatta kimliğimle sahte kimlik oluşturup üzerine farklı bir fotoğraf yerleştirerek banka hesapları açmışlar ve yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirmişler. Tüm bunların belgelerini bana gönderip, “Sizi koruma altına alıyoruz” diyerek beni bankalara yönlendirdiler."
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"Türkiye’de şirket sahibi olduğumu ve vergi mükellefi olduğumu bildikleri için kredi kartı limitimi artırmamı, bu limiti avans hesabıma aktarmamı talep ettiler. Sürecin gizli bir operasyon olduğunu ve banka çalışanlarına operasyon düzenleyeceklerini söyleyerek beni ikna ettiler. Savcı tarafından dosyanın gizli tutulduğu gerekçesiyle 24 saat boyunca kimseye bir şey söylemememi istediler."
İşin kötü tarafı Matur, dolandırıcıların söylediklerine inanıp ne ailesine ne de arkadaşlarına haber vermeden dediklerini yapmıştı.
"Ancak arkadaşlarım ve ablalarım bana ulaşamayınca paniklediler ve baskı yaptılar. Onlara inanmadım, hala arayan kişilerin polis olduğuna emindim. Neyse ki bankaya girmeden önce karakola gidip arayan numaraları teyit ettirdim ve onların dolandırıcı olduklarını öğrendim. Karakola adım atar atmaz beni arayan kişi beni hemen engelledi. Yüksek ihtimalle takip ediliyordum." diyen Matur, başına gelenleri böyle anlattı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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