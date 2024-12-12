"Doğum Kontrol Günah!": Esra Erol’u İzlerken Yine İnsanlığımızdan Utandık!
"Doğum Kontrol Günah!": Esra Erol’u İzlerken Yine İnsanlığımızdan Utandık!
Geçtiğimiz günlerde 'Ailem bana ve kardeşlerime işkence ediyor.' diyerek Esra Erol'a başvuran Vefa, korkunç bir vahşeti gözler önüne serdi. Esra Erol, olayda çocuğunu öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan babanın geride bıraktığı ailesinin izini sürdü. Bugünkü yayında 'Ölürsen cennete gidersin.' diye kandırıldığı iddia edilerek 17 çocuk doğuran anne de vardı. Anne Ceyhan'ın bir çocuğunu parça parça doğurduğu ortaya çıktı. Dahası 'Doğum kontrol günah.' diyerek herkesi çileden çıkardı.
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Esra Erol'da gündeme gelen Keskin ailesi olayı, Müge Anlı'da tanık olduğumuz Palu ailesine benzerliği ile dehşete soktu.
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İzlerken "Bunları yaşayanlar var mı gerçekten?" diye sorgulatan olayda Vefa babasının annesine, teyzesine ve kardeşlerine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını söyledi.
Esra Erol'un peşine düştüğü olayda baba Hüseyin Keskin çocuklarından birini öldürdüğü için hapishanedeydi ancak onun yerine abi Erdem Keskin geçmişti. Geride kalan annenin de psikolojisi pek iyi değildi. Ailenin yanında kalan lise çağındaki kardeşlerine de aynı şekilde işkence yapıldığını söyleyen Vefa, yardım istiyordu.
Vefa, annesinin her sene 'cennete gitme vaadiyle' çocuk doğurduğunu söyledi. Babasının hastaneye bile güvenmediğini söyleyen Vefa, annesini evde babasının doğurttuğunu açıkladı.
Bugünkü yayına bağlantı ile katılan anne Ceyhan Keskin ve abi Erdem Keskin, Vefa'nın iddialarını yalanladı. Esra Erol, elindeki belgelere dayanarak anneye "Çok kötü bir şey yaşamışsın. Evde tam 6 saat doğum yapmışsın ve bu bebek senden parça parça çıkarılmış. Hatırlıyor musun?" diye sordu.
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Anne "Hatırlamıyorum. Öyle bir şey olmadı." diye yanıt verince Esra Erol, "Verilen ifadelerde bu olay var." dedi. Anne "Durumumuz yoktu evde doğum yaptık." diye kendini savununca ise ünlü sunucu "Madem durumun yoktu. Neden 17 çocuk yaptın?" diye sordu.
Anne "Kocamı sevdiğim için. Bir de doğum kontrol günah olduğu için." diye yanıt verdi. Yayında çocuklardan birinin babanın korkunç şiddeti sebebiyle kafa travması yaşayarak vefat ettiği de konuşuldu. Anne ısrarla reddetti. Erdem ise "Babam bize korku değil. Güzel ahlak verdi." diyerek savundu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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