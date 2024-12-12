"Doğum Kontrol Günah!": Esra Erol’u İzlerken Yine İnsanlığımızdan Utandık!

Geçtiğimiz günlerde 'Ailem bana ve kardeşlerime işkence ediyor.' diyerek Esra Erol'a başvuran Vefa, korkunç bir vahşeti gözler önüne serdi. Esra Erol, olayda çocuğunu öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan babanın geride bıraktığı ailesinin izini sürdü. Bugünkü yayında 'Ölürsen cennete gidersin.' diye kandırıldığı iddia edilerek 17 çocuk doğuran anne de vardı. Anne Ceyhan'ın bir çocuğunu parça parça doğurduğu ortaya çıktı. Dahası 'Doğum kontrol günah.' diyerek herkesi çileden çıkardı.