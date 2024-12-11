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MasterChef'te Yarışmacılar Arasında Çıkan Kavgada Beyza'nın Kendini Savunma Şekli Dalga Konusu Oldu

MasterChef'te Yarışmacılar Arasında Çıkan Kavgada Beyza'nın Kendini Savunma Şekli Dalga Konusu Oldu

MasterChef Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.12.2024 - 10:14

MasterChef Türkiye, Eda ve Beyza arasındaki sert tartışma ile gündeme yerleşti. Programda, Beyza'nın Eda'ya yönelik ifadelerinin tansiyonu artırdığı görüldü. Eda, Beyza'nın kendisine psikolojik baskı yaptığını iddia ederken, Beyza bu durumu Fransızca düşünme alışkanlığıyla açıkladı. Ancak bu savunma sosyal medyada alay konusu oldu. İzleyiciler, kimin haklı olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bakalım, siz neler düşüneceksiniz?

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MasterChef Türkiye’nin son bölümü, Eda ve Beyza arasındaki gerginlik nedeniyle izleyicilerin dikkatini çekti.

MasterChef Türkiye’nin son bölümü, Eda ve Beyza arasındaki gerginlik nedeniyle izleyicilerin dikkatini çekti.

Eda, Beyza’nın kendisine yönelik “Sen de gideceksin” gibi sözlerle baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Eda, Beyza’nın kendisine yönelik “Sen de gideceksin” gibi sözlerle baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü.

İkilinin sözlü tartışması yayında büyürken, Beyza'nın “Fransızca düşünüp konuştuğum için yanlış anlaşılıyorum” savunması şaşkınlık yarattı.

İkilinin sözlü tartışması yayında büyürken, Beyza'nın “Fransızca düşünüp konuştuğum için yanlış anlaşılıyorum” savunması şaşkınlık yarattı.

Beyza’nın bu açıklaması sosyal medyada dalga konusu olurken, izleyiciler tartışmanın taraflarını değerlendirmekte ikiye bölündü.

Beyza’nın bu açıklaması sosyal medyada dalga konusu olurken, izleyiciler tartışmanın taraflarını değerlendirmekte ikiye bölündü.

Önce o anları bir izleyelim👇🏻

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Beyza'nın 'Fransızca açıklaması' sosyal medyada tiye alındı.

Beyza'nın 'Fransızca açıklaması' sosyal medyada tiye alındı.
x.com

Ayrıca konuyu açanın da kendisi olduğunu söyleyenler oldu.

Ayrıca konuyu açanın da kendisi olduğunu söyleyenler oldu.

"Patladın Beyza!"

"Patladın Beyza!"
x.com

"Ergen misiniz kızlar?"

"Ergen misiniz kızlar?"
x.com

Beyza'nın yanında duranlar da vardı.

Beyza'nın yanında duranlar da vardı.
x.com
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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