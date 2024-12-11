MasterChef'te Yarışmacılar Arasında Çıkan Kavgada Beyza'nın Kendini Savunma Şekli Dalga Konusu Oldu

MasterChef Türkiye, Eda ve Beyza arasındaki sert tartışma ile gündeme yerleşti. Programda, Beyza'nın Eda'ya yönelik ifadelerinin tansiyonu artırdığı görüldü. Eda, Beyza'nın kendisine psikolojik baskı yaptığını iddia ederken, Beyza bu durumu Fransızca düşünme alışkanlığıyla açıkladı. Ancak bu savunma sosyal medyada alay konusu oldu. İzleyiciler, kimin haklı olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bakalım, siz neler düşüneceksiniz?