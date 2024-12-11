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Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Yapımcısından Yeni Dizisi ile İlgili İlk Açıklama!

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Yapımcısından Yeni Dizisi ile İlgili İlk Açıklama!

Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.12.2024 - 09:29

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu. Yaptığı her iki dizi ile ekrana yeni bir soluk getiren Turgut, yeni dizi müjdesini de verdi. Eylül için hazırlanan yeni dizinin ismi de belli oldu: 'Çiçekler Açar'. Bir dönem dizisi olan Çiçekler Açar'da bir köylü kadınının moda ikonuna dönüşüm hikayesi anlatılacak. Yani, yine ekrana kitleneceğiz.

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Ekranların en yüksek reytingli iki dizisi Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut yeni dizi müjdesini verdi.

Ekranların en yüksek reytingli iki dizisi Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut yeni dizi müjdesini verdi.

Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Turgut, verdiği röportajda Eylül ayı için yeni dizi hazırlıklarında olduklarını açıkladı.

Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Turgut, verdiği röportajda Eylül ayı için yeni dizi hazırlıklarında olduklarını açıkladı.

Kızıl Goncalar'ın bu sezon finalinin ardından Turgut, yeni dizisini yayınlamayı planlıyor. Üstelik bu diğerlerinden farklı olarak bir dönem dizisi olacak.

Kızıl Goncalar'ın bu sezon finalinin ardından Turgut, yeni dizisini yayınlamayı planlıyor. Üstelik bu diğerlerinden farklı olarak bir dönem dizisi olacak.

İsminin ise ilk planlamaya göre "Çiçekler Açar" olacağı biliniyor. Dizinin senaryosunu ise Kızıl Goncalar'ın senaristi Necati Şahin'in yazması bekleniyor.Turgut yeni yapımda bir köylü kadınının moda ikonuna dönüşümünü anlatacak. Bizler yine ekrana fena halde kitleneceğiz, gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İsminin ise ilk planlamaya göre "Çiçekler Açar" olacağı biliniyor. Dizinin senaryosunu ise Kızıl Goncalar'ın senaristi Necati Şahin'in yazması bekleniyor.Turgut yeni yapımda bir köylü kadınının moda ikonuna dönüşümünü anlatacak. Bizler yine ekrana fena halde kitleneceğiz, gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

İşte o açıklaması:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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