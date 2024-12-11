Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Yapımcısından Yeni Dizisi ile İlgili İlk Açıklama!

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu. Yaptığı her iki dizi ile ekrana yeni bir soluk getiren Turgut, yeni dizi müjdesini de verdi. Eylül için hazırlanan yeni dizinin ismi de belli oldu: 'Çiçekler Açar'. Bir dönem dizisi olan Çiçekler Açar'da bir köylü kadınının moda ikonuna dönüşüm hikayesi anlatılacak. Yani, yine ekrana kitleneceğiz.