Dizilerin 'Keşke Olmasaydı'ları! Dizilerdeki En Lüzumsuz Karakteri Seçiyoruz!
Dizilerin 'Keşke Olmasaydı'ları! Dizilerdeki En Lüzumsuz Karakteri Seçiyoruz!
Dizilerde izleyicinin sevgisini kazanan karakterler kadar, 'Bu da olmasaydı ne değişirdi?' dedirten karakterler de var. Bu oylamada, dizilerdeki en lüzumsuz karakteri seçiyoruz! Hikayeye katkısı tartışmalı olan, sahneleriyle kafa karıştıran karakterler arasında bir yolculuğa çıkıyoruz. Sence hangi karakter ekran süresini hiç hak etmiyordu? Oylar sizin!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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