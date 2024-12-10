Dizilerin 'Keşke Olmasaydı'ları! Dizilerdeki En Lüzumsuz Karakteri Seçiyoruz!

Dizilerde izleyicinin sevgisini kazanan karakterler kadar, 'Bu da olmasaydı ne değişirdi?' dedirten karakterler de var. Bu oylamada, dizilerdeki en lüzumsuz karakteri seçiyoruz! Hikayeye katkısı tartışmalı olan, sahneleriyle kafa karıştıran karakterler arasında bir yolculuğa çıkıyoruz. Sence hangi karakter ekran süresini hiç hak etmiyordu? Oylar sizin!