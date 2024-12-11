Canlı Yayında Öldürdüğünü İtiraf Etmişti: Müge Anlı'daki Yasak Aşk Cinayetinde Müebbet İstendi
Canlı Yayında Öldürdüğünü İtiraf Etmişti: Müge Anlı'daki Yasak Aşk Cinayetinde Müebbet İstendi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban Ataş, Müge Anlı'nın programında başta kuzeni Bahri Ataş olmak üzere programa katılan eski eşi Emine Karabulut tarafından aranıyordu. Şaban Ataş'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili eski eşinden herkesi şoke eden itiraflar geldi. Cinayeti program sonunda Müge Anlı'ya itiraf eden Emine Karabulut, sevgilisi ile birlikte öldürdüğünü söylemişti. Oğlu, sevgilisi ve kendisinin yargılandığı davada kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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Mayıs ayında Müge Anlı'da hepimizi dehşete düşüren bir olay yaşandı. 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban Ataş'ı eski eşi sevgilisi ile birlikte öldürdüğünü itiraf etti.
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Cinayeti program sonunda Müge Anlı'ya itiraf eden Emine Karabulut şunları söyledi: 'Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü.'
Emine Karabulut'un cesedin gömülü olduğu yeri de söylemesinin ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirtilen yerde cesedi de buldular.
Şaban Ataş'a ait olduğu belirlenen cesedin bulunmasının ardından eski eş Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve cesedi taşıttıkları Şaban ve Emine'nin oğlu Mert Ataş tutuklandı. Tutuklular arasında Emine'nin annesi Durkadın Karabulut da vardı.
Davada, şüphelilerin cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdikleri değerlendirildi. Şaban Ataş'ı öldürmeyi tasarladıkları şüphelilerin öncesinde de Şaban'ın arabasının frenlerini kesmek ve ormana götürerek kafasına odun vurmak suretiyle planlamış oldukları öldürme eylemini faaliyete geçirmeye çalıştıkları 22 Mart 2024 tarihinde şüpheliler Burhanettin, Emine, Mert, Durkadın'ın iştirak iradesi içerisinde hareket ederek maktul Şaban'ın kafasına sopayla vurmak ve boğazını ip ile sıkmak suretiyle öldürerek, tasarlayarak adam öldürmek suçunu işledikleri ve bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmaları istendi.
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Fethiye 3.Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederken, şüphelilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacakları bildirildi..
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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