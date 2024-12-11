Canlı Yayında Öldürdüğünü İtiraf Etmişti: Müge Anlı'daki Yasak Aşk Cinayetinde Müebbet İstendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban Ataş, Müge Anlı'nın programında başta kuzeni Bahri Ataş olmak üzere programa katılan eski eşi Emine Karabulut tarafından aranıyordu. Şaban Ataş'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili eski eşinden herkesi şoke eden itiraflar geldi. Cinayeti program sonunda Müge Anlı'ya itiraf eden Emine Karabulut, sevgilisi ile birlikte öldürdüğünü söylemişti. Oğlu, sevgilisi ve kendisinin yargılandığı davada kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.