Müge Anlı Canlı Yayınında Gözaltı: 12 Yıldır Kayıp Olan Kadın Hepimizin İçine Kurt Düşürdü!
Müge Anlı Canlı Yayınında Gözaltı: 12 Yıldır Kayıp Olan Kadın Hepimizin İçine Kurt Düşürdü!
19 yaşında kaybolan Seda Karar'ın ailesi kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. 2012 yılında kaybolan Seda Karar’ın şüpheli kaybında onu son gören kişi Gökhan'dı. Önce yayına yüzünü saklayarak bağlanan Gökhan, daha sonra baskılar sonucu yüzünü gösterdi. Ardından kendisi ile ilgili bağlananlar itirafta bulundu. Gökhan'ın çelişkili açıklamaları giderek gözleri üstüne çekti. Müge Anlı'nın bugünkü yayınında Gökhan gözaltına alındı.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan kayıpta oklar Gökhan isimli şahsı gösteriyordu. 2012 yılında kaybolan Seda Karar için Müge Anlı'dan yardım isteyen ailesinin bir nebze yürekleri soğudu.
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Aile 19 yaşındayken evden kaçtıktan sonra maddeye alıştırılan ve bir daha kendisinden haber alamadıkları kızları için Müge Anlı'ya başvurmuştu.
Onu son gören ve aralarında ilişki olduğu bilinen Gökhan isimli şahıs stüdyoda bildiklerini anlattı. Ancak açıklamaları çok çelişkiliydi.
12 yıldır kayıp olan Seda Karar olayında genç kızın kredi kartını senelerce kullanan kişi kayıtlara göre kendisiydi ancak Gökhan, ısrarla kullanmadığını söyledi. Hatta 'Yayın devam etsin' diye sorulan soruları geçiştirdiğini de itiraf etti.
Bu kadarla da kalmadı. Ortaya çıkmaz sandığı şeyler ortaya çıktı. Müge Anlı, Seda'nın 2019 yılında hamilelik nedeniyle hastane kaydı olduğunu söyleyince Gökhan yayın arkasında "Nasıl benim hakkımda böyle şeyler biliyor? Eğer çocuğun benden olduğu ispatlanırsa yandım." gibi ifadeler kullandığı söylendi.
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Gökhan aynı zamanda Seda ile aylarca birlikte kaldığını gösteren kayıtlara da itiraz edip 8-10 gün süreyle yanında kaldığını ifade etmişti.
Gökhan isimli şahıs Anlı’nın sorularına cevap veremeyince köşeye sıkıştı. Yayın ihbar kabul edildi, polisler canlı yayında Gökhan isimli şahsı kasten adam öldürme suçlaması ile gözaltına aldılar. Gökhan'ın gözaltı sırasında gülmeye devam etmesi sinirleri iyice bozdu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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