Müge Anlı Canlı Yayınında Gözaltı: 12 Yıldır Kayıp Olan Kadın Hepimizin İçine Kurt Düşürdü!

19 yaşında kaybolan Seda Karar'ın ailesi kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. 2012 yılında kaybolan Seda Karar’ın şüpheli kaybında onu son gören kişi Gökhan'dı. Önce yayına yüzünü saklayarak bağlanan Gökhan, daha sonra baskılar sonucu yüzünü gösterdi. Ardından kendisi ile ilgili bağlananlar itirafta bulundu. Gökhan'ın çelişkili açıklamaları giderek gözleri üstüne çekti. Müge Anlı'nın bugünkü yayınında Gökhan gözaltına alındı.